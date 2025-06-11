山東濱州突遭大風侵襲！ 123公斤男子被吹倒 頭觸地翻滾一圈

周一（6月9日）傍晚，大陸山東濱州遭大風侵襲，一名重123公斤的18歲男子被吹倒，頭部觸地並翻滾一圈，所幸身體並無大礙，他直呼「這麽大第一次遇到這麽大的風。」

據《極目新聞》報導，山東濱州當日突發大風，閉路電視畫面顯示，一名男子正在戶外收拾枱、凳時，被突如其來的大風吹倒，頭部觸地後翻滾一圈。

當事張姓男子表示，自己今年18歲，在濱州一間餐廳打工。當晚6時許，店外開始颳風，他和其他店員一起收拾枱、凳時，風力突然增強導致自己被吹倒，「還好只持續了約5分鐘，人沒事，長這麽大第一次遇到這麽大的風。」

張男還稱，「當晚回家特意稱了一下體重，有123公斤。」對此，有當地網友表示，自己同樣120多公斤，因颳風未敢出門。

網友回應： 「虚胖，核心力量不足。」 「123公斤都吹倒了？这風是健身教練吧！」 「體胖，脂肪多，密度小，不抗風。」

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文章授權轉載自《香港01》