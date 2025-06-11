全球唯一初代塑膠薄荷色Labubu以天價432萬拍出 買家身份神秘
泡泡瑪特（POP MART）的「Labubu」（拉布布）紅遍全球。陸媒報導指，在今日（11日），一款全球唯一一隻薄荷色Labubu在永樂2025春季拍賣會上亮相，落槌價為108萬元（人民幣，下同。約新台幣432萬元）。
據了解，此次拍賣出現在全球首場初代藏品級Labubu藝術專場。該款Labubu高131cm，材質為PVC（塑膠的一種），顏色為薄荷色，在備註欄標注了「全球唯一一隻」。
買家競得拍賣品後，需要按拍賣品落錘價的15%支付佣金，以這款「薄荷色Labubu」108萬元（約新台幣432萬元）的落錘價計算，佣金為16.2萬元（約新台幣64.8萬元）。
據紅星資本局報導，本場拍賣是和收藏初代Labubu的藏家合作的，該款Labubu確定已經成交，目前不方便透露買家身份。
除了108萬（約新台幣432萬元）的薄荷色LABUBU外，本場拍賣還拍出了82萬元（約新台幣328萬元）的棕色Labubu，該款Labubu全球限量15版。
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文章授權轉載自《香港01》
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