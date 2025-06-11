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全球唯一初代塑膠薄荷色Labubu以天價432萬拍出 買家身份神秘

香港01／ 撰文：朱加樟
一款全球唯一一隻薄荷色Labubu在拍賣會上亮相，落槌價為108萬元人民幣（約新台幣432萬元）。（微博）
一款全球唯一一隻薄荷色Labubu在拍賣會上亮相，落槌價為108萬元人民幣（約新台幣432萬元）。（微博）

泡泡瑪特（POP MART）的「Labubu」（拉布布）紅遍全球。陸媒報導指，在今日（11日），一款全球唯一一隻薄荷色Labubu在永樂2025春季拍賣會上亮相，落槌價為108萬元（人民幣，下同。約新台幣432萬元）。

據了解，此次拍賣出現在全球首場初代藏品級Labubu藝術專場。該款Labubu高131cm，材質為PVC（塑膠的一種），顏色為薄荷色，在備註欄標注了「全球唯一一隻」。

買家競得拍賣品後，需要按拍賣品落錘價的15%支付佣金，以這款「薄荷色Labubu」108萬元（約新台幣432萬元）的落錘價計算，佣金為16.2萬元（約新台幣64.8萬元）。

據紅星資本局報導，本場拍賣是和收藏初代Labubu的藏家合作的，該款Labubu確定已經成交，目前不方便透露買家身份。

除了108萬（約新台幣432萬元）的薄荷色LABUBU外，本場拍賣還拍出了82萬元（約新台幣328萬元）的棕色Labubu，該款Labubu全球限量15版。

延伸閱讀：

Labubu全球爆紅 泡泡瑪特創始人王寧成河南新首富

Labubu掀熱潮仿冒廠也哀號「產能不足」　義烏官方介入嚴打盜版

文章授權轉載自《香港01》

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