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女子雲南旅遊客房內被毒蛇咬傷 兩年過去仍頭暈眼花考慮起訴酒店

香港01／ 撰文：陳進安
兩年過去，事主仍時常頭暈眼花，需接受針灸治療。（紅星新聞）
兩年過去，事主仍時常頭暈眼花，需接受針灸治療。（紅星新聞）

來自遼寧鞍山的35歲郭女士（化姓）2023年2月在雲南普洱旅遊期間，入住位於森林公園景區內的「小熊貓莊園」酒店，卻在客房內被毒咬傷，連夜送往中國人民解放軍聯勤保障部隊第九二七醫院（以下簡稱「927醫院」）搶救，住院治療41天。事發距今已兩年多，但郭女士仍飽受頭暈、神經損傷、視力模糊等後遺症折磨，醫療費用高達十餘萬元（人民幣．下同）。她表示，酒店僅支付5萬元賠償，遠不足以覆蓋損失，正考慮起訴酒店追討進一步賠償。

2023年2月17日晚8點多，郭女士入住普洱市「小熊貓莊園」酒店。該酒店位於森林公園景區內，周邊環境較為原始。當晚10點多，郭女士在房間內突感小腿被刺痛，隨後發現腿部出現兩個血點，懷疑被蛇咬傷。其丈夫立即聯繫酒店工作人員，緊急將她送往927醫院。

據927醫院的《入院記錄》，郭女士於2月18日淩晨0時3分入院。醫生對傷口進行血液檢測、放血處理，並注射抗銀環蛇血清及其他蛇毒血清以應對可能的多重毒性。住院41天期間，郭女士接受了創口切開排毒、抗感染、抗蛇毒血清及營養神經等治療。《出院記錄》顯示，她被診斷患有右下肢毒蛇咬傷、視覺障礙、面部腫脹及低鉀血症等症狀，出院時仍存在面部麻木、水腫、視力模糊及腹股溝疼痛等問題，需轉往上級醫院繼續康復治療。

出院後，郭女士於2023年4月轉至四川大學華西醫院康復治療27天，診斷確認為毒蛇咬傷及低鉀血症。她向媒體表示，事發至今，她仍飽受頭暈、平衡感差、神經損傷等後遺症困擾，視力模糊、面部麻木等症狀影響日常生活。「事發後看路燈連成一條線，商場大屏幕字跡模糊，臉部針灸毫無知覺，至今部分區域仍麻木」。郭女士說。她需頻繁就醫，接受針灸、高壓氧及中藥治療，每月檢查，醫療費用已超十萬元，另有交通、住宿等開支。

「醫生說蛇毒損傷神經恢復極慢，我沒想到會這麼嚴重」，郭女士感慨道，並坦言此事令她情緒低落，長期焦慮，深感「一朝被蛇咬，十年怕井繩」。

事發後，普洱市思茅區林業和草原局於2023年5月26日出具證明，確認郭女士在酒店房間內被毒蛇咬傷。酒店初期支付5萬元賠償，但郭女士認為遠不足以覆蓋醫療及相關費用。她多次與酒店溝通未果，截至記者6月6日聯繫「小熊貓莊園」酒店，酒店表示需向領導轉達，但截至發稿未作進一步回應。

此外，郭女士了解到普洱市自2011年起試行野生動物肇事公眾責任保險，2023-2025年中標單位為中國太平洋財產保險股份有限公司普洱中心支公司。她於2025年2月提交理賠材料，但保險公司以「材料不全」為由未予理賠，並表示該保險為兜底型，需先由侵權方（酒店）處理賠償事宜。郭女士稱，保險公司要求補充的材料與此前要求不一致，理賠進展緩慢。

郭女士表示，若酒店無法積極賠償，她將考慮通過法律途徑維護權益。

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文章授權轉載自《香港01》

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