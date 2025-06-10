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考到一半崩潰？陸高考生突發狂撕考卷「拉人陪葬」 全場嚇壞多人遭殃

香港01／ 撰文／許祺安
大陸高考在本年6月7日到10日舉行，網路傳出監視器影片顯示，在山東一處考場內，有一名男考生突然將自己的考卷撕毀，然後還起身將周圍考生的考卷也一併撕爛，行徑非常失控。示意圖。圖／AI生成
大陸高考在本年6月7日到10日舉行，網路傳出監視器影片顯示，在山東一處考場內，有一名男考生突然將自己的考卷撕毀，然後還起身將周圍考生的考卷也一併撕爛，行徑非常失控。示意圖。圖／AI生成

中國大陸高考在本年6月7日到10日舉行，網路傳出監視器畫面顯示，在山東一處考場內，有一名男考生突然將自己的考卷撕毀，然後還起身將周圍考生的考卷也一併撕爛，行徑非常失控

監視器畫面顯示事發於6月7日，地點為山東省濟寧市鄒城一中的一處考場。從畫面可見，坐在第一排的一名男考生在考試仍在進行期間，左右張望了一下後便突然將自己的考卷撕毀。

台上的監考老師反應不及，隨後該男考生又轉身撕毀正趴在桌上睡覺的一名女考生的考卷，遭殃的女考生瞬間驚醒。

而該男考生不罷休，還想撕毀一旁女考生的考卷，所幸該女考生緊急將考卷抽走才沒有得逞。其餘考生也緊急將自己的考卷保護好，但仍有一名男考生的考卷被強硬奪走撕毀。

監考老師見狀後緊急奪門通報，其後有兩人將該名失控的男考生架出門外。

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文章授權轉載自《香港01》

高考 考卷 失控

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