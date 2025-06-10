聽新聞
0:00 / 0:00
考到一半崩潰？陸高考生突發狂撕考卷「拉人陪葬」 全場嚇壞多人遭殃
中國大陸高考在本年6月7日到10日舉行，網路傳出監視器畫面顯示，在山東一處考場內，有一名男考生突然將自己的考卷撕毀，然後還起身將周圍考生的考卷也一併撕爛，行徑非常失控。
監視器畫面顯示事發於6月7日，地點為山東省濟寧市鄒城一中的一處考場。從畫面可見，坐在第一排的一名男考生在考試仍在進行期間，左右張望了一下後便突然將自己的考卷撕毀。
台上的監考老師反應不及，隨後該男考生又轉身撕毀正趴在桌上睡覺的一名女考生的考卷，遭殃的女考生瞬間驚醒。
而該男考生不罷休，還想撕毀一旁女考生的考卷，所幸該女考生緊急將考卷抽走才沒有得逞。其餘考生也緊急將自己的考卷保護好，但仍有一名男考生的考卷被強硬奪走撕毀。
監考老師見狀後緊急奪門通報，其後有兩人將該名失控的男考生架出門外。
延伸閱讀：
DSE放榜2024｜約1.7萬考生考獲升資助大學門檻 平均1.4人爭一位
DSE放榜2024｜考評局指內地試場無考生違規 收一宗噪音投訴
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言