58歲湖南漢砍殺情人丈夫被執行死刑 800警力曾搜山4天4夜抓捕

今日（6月9人）湖南衡陽公開一宗執行死刑案件。2023年7月持刀殺人潛逃的謝光明（男，1967年8月5日出生）已於6月6日被執行死刑。

據悉，2023年5月，謝光明的情人朱某某向他提出分手，朱某某丈夫李某某得知妻子婚外情約謝光明見面，謝光明心生怨恨，起意殺死李某某。2023年7月，謝光明攜帶備好的單刃尖刀前往李某某家附近蹲守。次日，待李某某上樓時持刀捅刺李某某，並追趕至一處空地，捅刺李某某胸腹部、背部等致其身亡。

謝光明犯案後潛逃，800餘名警力搜山圍捕4天4夜，並發佈5萬元獎勵的懸賞公告。最後根據群眾提供線索，於當年7月6日晚21時20分左右，在耒陽市餘慶街道辦事處石王村22組附近將謝光明抓獲歸案。

據湖南衡陽佈告顯示，謝光明以故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身；以非法拘禁罪判處有期徒刑一年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

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文章授權轉載自《香港01》