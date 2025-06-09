58歲湖南漢砍殺情人丈夫被執行死刑 800警力曾搜山4天4夜抓捕
今日（6月9人）湖南衡陽公開一宗執行死刑案件。2023年7月持刀殺人潛逃的謝光明（男，1967年8月5日出生）已於6月6日被執行死刑。
據悉，2023年5月，謝光明的情人朱某某向他提出分手，朱某某丈夫李某某得知妻子婚外情約謝光明見面，謝光明心生怨恨，起意殺死李某某。2023年7月，謝光明攜帶備好的單刃尖刀前往李某某家附近蹲守。次日，待李某某上樓時持刀捅刺李某某，並追趕至一處空地，捅刺李某某胸腹部、背部等致其身亡。
謝光明犯案後潛逃，800餘名警力搜山圍捕4天4夜，並發佈5萬元獎勵的懸賞公告。最後根據群眾提供線索，於當年7月6日晚21時20分左右，在耒陽市餘慶街道辦事處石王村22組附近將謝光明抓獲歸案。
據湖南衡陽佈告顯示，謝光明以故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身；以非法拘禁罪判處有期徒刑一年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。
延伸閱讀：
索分手費被拒…湖北男殺前女友哥嫂案二審 家屬希望立即執行死刑
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言