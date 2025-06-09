3男翻欄擅闖漢長城遺址 負責人：未造成損壞 只能口頭警告

6月8日，有網友反映，3名男子翻欄進入漢長城遺址，卻只被口頭警告。據介紹，漢長城建於西漢元鼎六年（公元前111年），距今已2100多年，屬於國家級文物保護單位‌。

網友在小紅書上發文稱，6月8日下午4時40分左右，3名男子翻過保護欄無視警報，跑進漢長城遺址內，被工作人員阻止並口頭警告，「被抓住了（黃色衣服的阿姨是去抓他們的）。一開始聽他們說要進去看，以為是開玩笑，結果繞道後面真的就翻進去了」。

《極目新聞》報導，景區工作人員稱，確實有遊客違規進入保護遺址。轄區玉門關文物保護所有關負責人表示，根據相關法律法規，遊客上述違規行為也只能口頭教育，只有對長城本體造成不可修復損壞的才能作出處罰。

上述負責人同時提醒，漢長城全長176公里，但只有景區設置護欄，由於保護資金有限，大部分野外路段沒有護欄，希望遊客文明參觀，看清標識，不要進入長城保護區域，此前曾有越野車隊因此被罰款10萬元（人民幣，下同。約新台幣40萬元）。

公開資料顯示，漢長城建於西漢元鼎六年（公元前111年），距今已2100多年，以壕溝和自然河烽燧構成，雖然年代久遠，但依然清晰可見，被譽為絲路上的露天博物館，漢長城遺址被列入第一批國家級長城重要點段名單，屬於國家級文物保護單位，因其具有極高的歷史和文化價值，在保護和管理方面有嚴格的要求。

延伸閱讀：

上海女衝門扔包｢逼停｣地鐵…人未上車手袋被夾 遭警方批評

遊客安徽餐廳外停車無幫襯遭圍毆 涉事3人行拘5公職人員被追責

文章授權轉載自《香港01》