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堆積達7層樓！張家界鐘乳石溶洞慘變堆填區 官方：已清出51噸垃圾 4人被停職

香港01／ 撰文：林芷瑩
當局連日來加緊清理，兩洞累計清理垃圾51噸。圖為工人正在清理垃圾。（影片截圖）
當局連日來加緊清理，兩洞累計清理垃圾51噸。圖為工人正在清理垃圾。（影片截圖）

中國大陸湖南張家界慈利縣通津鋪鎮長峪鋪村楊家坡一處天然鐘乳石溶洞內，被堆滿大量垃圾，堆積高度達7層樓，洞內污水因暴雨外溢，污染嚴重。

當局連日來加緊清理，截至6月8日傍晚6時，兩洞累計清理垃圾51噸，有關部門已對4名責任人停職檢查，對涉嫌環境違法問題已立案14宗。

《央視新聞》報導，慈利縣已成立縣委書記任組長的工作專班，下設溶洞排查處置組、水華問題系統治理組等9個工作組統籌推進各項工作。

慈利縣溶洞垃圾問題揭發後，張家界市縣兩級迅速邀請組織中國環境科學院、湖南省城市地質調查監測所等專業機構和相關專家、專業人員組隊展開洞下勘探和垃圾清運作業。

經核查，大田坑溶洞、楊家坡溶洞污染物主要為禁止焚燒垃圾後至城鄉環衛一體化前（2010年至2016年期間）傾倒的生活垃圾。截至6月8日18時，兩洞累計清理垃圾51噸，楊家坡溶洞垃圾已基本清理完畢。

同時，張家界市、縣在全域開展溶洞和非法傾倒固廢「拉網式」大排查，聘請省市專業地質調查組以及消防救援大隊開展溶洞勘查評估，招募專業人員組建「溶洞守護志願隊」共同參與溶洞整治和監督管理，並公布「非法傾倒處置固廢專項行動」舉報管道。

張家界市縣兩級對整改不力、敷衍應付、虛假整改的相關責任人和相關企業嚴肅追責問責。截至6月6日，已對4名責任人停職檢查，對涉嫌環境違法問題已立案14宗，對涉嫌違法排污的養殖戶立案調查3家，對東方希望燕子育肥場停產整改，對東方希望其他6家養殖場開展執法檢查；慈利縣人民檢察院對涉嫌生態環境違法行為的企業和個人進行公益訴訟立案。

此前報導提到，該溶洞屬喀斯特地貌，因地形複雜，清理人員需用麻布袋裝運垃圾並吊升處理。當地政府表示，正對全域類似溶洞展開排查，重點整治生態破壞問題。因張家界以自然景觀聞名，溶洞本為珍貴地質遺產，卻淪為「垃圾山」，引發關注。

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張家界鐘乳石溶洞慘變垃圾山 官方通報：已清理14噸陳年垃圾

文章授權轉載自《香港01》

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