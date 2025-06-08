接警方通知 車上乘客竟是通緝犯！順風車司機跨省送到布控點

近日，一段關於順風車司機協助警方抓捕涉案人員的片段在網路上引發熱議，網友紛紛為司機徐先生夫婦的正義之舉點讚。據陸媒報導，徐先生夫婦在一次從安徽阜陽到福建福州的長途行程中，臨危受命，巧妙配合警方將車上一名涉案乘客送至布控點，成功助警方抓獲嫌疑人。

5月31日深夜，徐先生夫婦通過高德平台接到一單從安徽蕪湖到福州的順風車訂單，乘客是一名不到20歲的年輕男子，上車後沉默寡言。當車輛行至溫州轄區，從高速公路轉至國道時，徐先生接到馬鞍山刑警的電話和簡訊，告知車上乘客為涉案人員，要求他們將車輛開往附近派出所，並保持冷靜以免驚動乘客。

為避免引起嫌疑人警覺，徐先生夫婦通過微信商量對策，表面上保持鎮定，內心卻忐忑不安。徐先生假裝下車上廁所，與警方進一步溝通，提出直接前往派出所可能暴露，建議在中途交接。警方最終確定在福清海口收費站布控，距離當時位置還有200多公里。

6月1日中午，徐先生夫婦按計劃將車輛開進收費站，數名便衣民警迅速攔停車輛，將涉案男子控制。民警還提醒該男子支付了1300多元的車費。徐先生妻子回憶：「一路上我們既要掩飾緊張，又要確保安全，真的很不容易。」

馬鞍山警方6日確認了此事，並表示案件正在調查中。高德平台一工作人員表示，將與警方核實，並對徐先生夫婦的見義勇為行為予以表揚。

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文章授權轉載自《香港01》