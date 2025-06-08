快訊

他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩

美軍來台協訓谷關山路撞婦人 反曝光神秘僱用合約商？

哥倫比亞總統候選人遭槍擊！渾身血駭人畫面曝 槍手已被捕

聽新聞
0:00 / 0:00

接警方通知 車上乘客竟是通緝犯！順風車司機跨省送到布控點

香港01／ 撰文／ 陳進安
據陸媒報導，徐先生夫婦在一次從安徽阜陽到福建福州的長途行程中，臨危受命，巧妙配合警方將車上一名涉案乘客送至布控點，成功助警方抓獲嫌疑人。示意圖。圖／ingimage
據陸媒報導，徐先生夫婦在一次從安徽阜陽到福建福州的長途行程中，臨危受命，巧妙配合警方將車上一名涉案乘客送至布控點，成功助警方抓獲嫌疑人。示意圖。圖／ingimage

近日，一段關於順風車司機協助警方抓捕涉案人員的片段在網路上引發熱議，網友紛紛為司機徐先生夫婦的正義之舉點讚。據陸媒報導，徐先生夫婦在一次從安徽阜陽到福建福州的長途行程中，臨危受命，巧妙配合警方將車上一名涉案乘客送至布控點，成功助警方抓獲嫌疑人。

5月31日深夜，徐先生夫婦通過高德平台接到一單從安徽蕪湖到福州的順風車訂單，乘客是一名不到20歲的年輕男子，上車後沉默寡言。當車輛行至溫州轄區，從高速公路轉至國道時，徐先生接到馬鞍山刑警的電話和簡訊，告知車上乘客為涉案人員，要求他們將車輛開往附近派出所，並保持冷靜以免驚動乘客。

為避免引起嫌疑人警覺，徐先生夫婦通過微信商量對策，表面上保持鎮定，內心卻忐忑不安。徐先生假裝下車上廁所，與警方進一步溝通，提出直接前往派出所可能暴露，建議在中途交接。警方最終確定在福清海口收費站布控，距離當時位置還有200多公里。

6月1日中午，徐先生夫婦按計劃將車輛開進收費站，數名便衣民警迅速攔停車輛，將涉案男子控制。民警還提醒該男子支付了1300多元的車費。徐先生妻子回憶：「一路上我們既要掩飾緊張，又要確保安全，真的很不容易。」

馬鞍山警方6日確認了此事，並表示案件正在調查中。高德平台一工作人員表示，將與警方核實，並對徐先生夫婦的見義勇為行為予以表揚。

延伸閱讀：

四川｢最美通緝犯｣走紅　出獄做主播自述改邪歸正　一個月後被封號

浙江台州街頭爆發槍擊案　疑緬北通緝犯遇盤查拒捕　傳有警察死亡

文章授權轉載自《香港01》

高速公路 警察 行程 微信

延伸閱讀

影／員警遭通緝犯衝撞 蔣萬安：北市府做員警後盾

影／「又是你」高雄警追丟通緝犯...隔1個月臨檢巧遇 這次他認栽

影／擊斃通緝犯槍聲隆隆！2度衝撞員警被甩下車 朝輪胎前後各開3槍

警開12槍擊斃通緝犯 蔣萬安：「當機立斷」予以肯定

相關新聞

接警方通知 車上乘客竟是通緝犯！順風車司機跨省送到布控點

近日，一段關於順風車司機協助警方抓捕涉案人員的片段在網路上引發熱議，網友紛紛為司機徐先生夫婦的正義之舉點讚

北京烤鴨放身上？巴黎世家限量包遭嘲「零食袋」 陸網見售價傻了

歐洲時裝品牌巴黎世家北京地區門店近日上新了一款「北京烤鴨」包，外層號稱採用義大利頂級小牛皮，正面印著油亮的烤鴨圖案和「北...

湖北男童玩「特工遊戲」塞橡皮擦入耳 兩年未理會引發劇痛入院

周二（3日）晚，湖北10歲男童睿睿（化名）因右耳劇痛驚醒，向父母坦白了一個藏了兩年的秘密。兩年前，他和朋友在玩「特工遊戲」時，竟將橡皮擦塞進耳朵充當「耳機」，不料斷裂殞留耳道深處。近日，這塊異物終於在武漢的湖北省婦幼保健院被耳鼻喉科主任段傳新成功取出。

活躍逾182年…首個滿級QQ將誕生 網友繼承父帳號玩25年

在社群平台多如牛毛的今天，你還記得騰訊QQ嗎？有人一玩就是25年，即將成為全球首個滿級QQ帳號。這位用戶暱稱「愛芥末」，...

香港機場行李輸送帶驚見「男子爽躺轉圈圈」 網傻眼：迴轉壽屍？

出國回鄉下飛機後，不少旅客都要到指定的行李輸送帶，等待取回自己的托運行李。最近網上卻流傳影片，顯示1名男子直接躺在香港國際機場一行李輸送帶上，沒有任行特別舉動，但隨着輸送帶緩緩移動，引來網友熱議，有人

醉漢深夜潛入女大生宿舍睡覺 被抓稱「沒騷擾」：就是睏了睡一下

5月27日淩晨，一名醉酒漢潛入位於蕪湖的安徽師範大學花津校區一間女生宿舍，還在一張床上睡覺。警方表示，已對涉事男子進行了行政處罰。 畫面顯示，一名女生質問坐在床上的男子為什麼在她們的宿舍睡覺，男

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。