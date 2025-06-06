湖北男童玩「特工遊戲」塞橡皮擦入耳 兩年未理會引發劇痛入院

周二（3日）晚，湖北10歲男童睿睿（化名）因右耳劇痛驚醒，向父母坦白了一個藏了兩年的秘密。兩年前，他和朋友在玩「特工遊戲」時，竟將橡皮擦塞進耳朵充當「耳機」，不料斷裂殞留耳道深處。近日，這塊異物終於在武漢的湖北省婦幼保健院被耳鼻喉科主任段傳新成功取出。

兩年前，正在讀二年級的睿睿因好奇心驅使，將橡皮擦塞進右耳，卻因斷裂導致部分殞留耳道。由於未感到明顯不適，他選擇隱瞞此事。直到周二晚，突發耳痛迫使他向父母坦白。當晚，父母帶他前往附近醫院，但因異物嵌頓時間長且睿睿配合度低，醫生多次嘗試未果，建議全麻手術。擔憂手術風險的父母次日轉往湖北省婦幼保健院求助。

在耳鼻喉科主任段傳新檢查下，耳內窺鏡顯示一塊黃色橡皮擦碎塊卡在外耳道深處，靠近鼓膜，已與耳耵聹黏連（耳垢，學名耵聹，俗稱耳屎）。考慮到兒童耳道狹小、皮膚嬌嫩且配合度低，取出操作需格外謹慎。憑借豐富經驗，段傳新僅用1分鐘便以異物鉤成功取出異物，讓睿睿和家長懸著的心終於放下。睿睿事後表示害怕，承諾不再做出危險行為。

段傳新指出，耳內異物是兒童耳鼻喉科常見急症，珠子、豆子、橡皮擦等小物件因孩子好奇心強而常被塞入耳內，昆蟲也可能意外入侵。若異物長期殞留，可能引發炎症、疼痛，甚至損傷鼓膜導致聽力下降。植物性異物在耳內潮濕環境下還可能膨脹，加重危害。

專家提醒，一旦發現耳內異物，切勿自行掏取，以免推深異物或損傷耳道，應及時前往耳鼻喉科就診，並向醫生詳細描述異物種類、大小及進入時間等信息，以便精準治療。

被取出的異物。（極目新聞）

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文章授權轉載自《香港01》