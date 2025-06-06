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醉漢深夜潛入女大生宿舍睡覺 被抓稱「沒騷擾」：就是睏了睡一下
5月27日淩晨，一名醉酒漢潛入位於蕪湖的安徽師範大學花津校區一間女生宿舍，還在一張床上睡覺。警方表示，已對涉事男子進行了行政處罰。
畫面顯示，一名女生質問坐在床上的男子為什麼在她們的宿舍睡覺，男子竟不但沒有道歉，還回答道：「我就是睏了嘛，睡一下嘛，怎麽了？」接著，女生又問對方如何打開本身上鎖的門，男子答「我也不知道」，還稱「我沒有騷擾到大家」。
6月4日，陸媒聯繫安徽師範大學多個部門企圖了解，對方均表示不便介紹。而在此前，校方曾回應稱，男子飲酒後翻窗進入，公安部門已立案調查，學校正採取措施對宿舍一樓窗戶進行封閉改造。轄區警方則表示，已對涉事男子進行了行政處罰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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