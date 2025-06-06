香港機場行李輸送帶驚見「男子爽躺轉圈圈」 網傻眼：迴轉壽屍？

出國回鄉下飛機後，不少旅客都要到指定的行李輸送帶，等待取回自己的托運行李。最近網上卻流傳影片，顯示1名男子直接躺在香港國際機場一行李輸送帶上，沒有任行特別舉動，但隨着輸送帶緩緩移動，引來網友熱議，有人笑言男子是等待「認領」、「迴轉壽屍（司）？」、「行為藝術？」，也有人擔心該男子是否身體不適，才會做出如此出格的舉動。

有網友在Threads上傳影片，表示近日乘搭飛機到香港國際機場，入境後經過行李認領的運輸帶時，竟看到1名男子直接躺在運作中的輸送帶上，身體朝上一動不動。原PO在文中稱事發當下沒有人理會該男子，開玩笑稱「有沒有人要認領這件行李」。

發文隨即引來大批網友留言，部分人笑道「走失待領」、「有沒有人可以送去失物認領處？」、「這件行李要加多少錢？」、「就算找不到行李也不用難過成這樣吧」，有人則擔心個人衛生問題，「只覺得好髒」、「輸送帶很髒耶」。

另有網友猜測該男出格行為的原因，「有點同理心，會不會真的暈倒或身體不適？不帶同理心去看的話，他的行為又非常人所為，是不是有人幫他拍片蹭流量？」、「跟工作人員說有人暈倒」。

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文章授權轉載自《香港01》