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性騷案教師改任保衛處？安徽師大稱：給他留一口飯吃

香港01／ 撰文：許祺安
安徽蕪湖多名網友近日反映，曾因猥褻及性騷擾行為遭處分的安徽師範大學朱姓男教師，近日被發現重新出現在該校保衛處任職，引發社會質疑。示意圖／ingimage
安徽蕪湖多名網友近日反映，曾因猥褻及性騷擾行為遭處分的安徽師範大學朱姓男教師，近日被發現重新出現在該校保衛處任職，引發社會質疑。示意圖／ingimage

安徽蕪湖多名網友近日反映，曾因猥褻及性騷擾行為遭處分的安徽師範大學朱姓男教師，近日被發現重新出現在該校保衛處任職，引發社會質疑，校方出面回應稱，處置已向省紀委報告，「就給他留了一口飯吃」。

陸媒《觀察者網》今（4）日報導，根據安徽師範大學紀發〔2019〕1號文件，朱姓男教師曾對個別女生多次有猥褻、性騷擾行為，學校當時決定對其開除黨籍，並建議給予相應行政處分。然而，2023年一份關於校內保衛工作的文件中，朱姓男教師再度出現其名，列為學校的聯絡人。

對此，安徽師大紀委辦公室人員回應稱，朱姓男教師的工作安排已向相關部門報告，目前僅在保衛處從事文字工作。該名工作人員表示，他早已受到處分，「開除了黨籍也降了職務，並且他的關係也不在保衛處」。工作人員說明，因為原先他是做老師的，文字功底各方面還不錯，保衛處是把他借過去，讓他做一些基本的文字材料、協助送材料之類的。

該工作人員補充，「他的關係應該是在人才交流中心，在那裡掛著，這個處理處置都是向省紀委報告過的，等於學校就給他留了一口飯吃」。

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文章授權轉載自《香港01》

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