萬物皆可寵？大陸00後興養「寵物酵母」 簡單面粉和水就「養活」

近日，一股養「寵物酵母」的熱潮席捲網路，社交媒體上相關話題點讚量突破10萬，筆記數量超過60萬，引發熱烈討論。這種被網友戲稱為「面蠱」的新奇靜態寵物，只需簡單的容器、麵粉和水，就能「養活」，成為年輕人追求低成本陪伴與解壓的新選擇。專家分析，這一現象反映了年輕人在高壓力生活下對「低負擔陪伴」的心理需求。

所謂「寵物酵母」，實則是天然酵母菌的擬人化稱呼。養殖過程簡單：將活性乾酵母、麵粉、水和少量糖混合，放入透明容器中攪拌成麵糊，靜置24小時後，酵母開始發酵，產生氣泡和獨特的酒香或果香。網友們樂於觀察酵母的形態變化，享受類似「開盲盒」的期待感。更有趣的是，這種「寵物」最終還能用於烘焙，製成麵包或饅頭，兼具趣味與實用性。

「不用遛、不拆家，省心又好養！」網友小李在社交平台分享自己的「面蠱」養成記，稱其為「烘焙人的專屬寵物」。還有網友幽默表示：「不想養了就多加點麵粉，變成饅頭吃掉，毫無心理負擔。」

除了酵母，養石頭、芒果核、紙盒甚至牙膏等靜態異寵也成為年輕人的新寵。在某電商平台，「寵物石頭」銷售量高達10萬+，價格從幾元到數十元不等。這些「石頭寶寶」被賦予名字，成為內向年輕人傾訴喜怒哀樂的「夥伴」。這種新潮養寵方式以低成本、低維護的特點，吸引了大量年輕人。

武漢市武東醫院心理科主任趙孟分析，年輕人熱衷靜態異寵，源於當下學業、工作、經濟等壓力的積累。相比需要大量時間和金錢的傳統寵物，酵母、石頭等靜態寵物成本低、照料簡單，無需承擔遛狗、洗澡等責任，符合「懶系治愈」的生活方式。此外，酵母發酵的過程既滿足了年輕人的獵奇心理，也提供了科學探索的樂趣，通過社交媒體分享成果還能獲得社群認同。

武漢市武東醫院心理治療師杜賀敏指出，靜態異寵的流行反映了年輕人對「低壓力陪伴」的渴求。與傳統寵物相比，酵母等靜態寵物無需複雜情感互動，發酵過程可預測、不會「失控」，提供了一種「安全型依戀」。「它們不像真實寵物可能生病或搗亂，給人微小而確定的愉悅感。」杜賀敏說。

例如，定期觀察酵母氣泡的變化，能帶來類似養寵物的陪伴感，成為「雲養寵」的線下版。這種簡單的互動滿足了年輕人既渴望陪伴又害怕負擔的矛盾心理。

趙孟主任提醒，雖然養酵母能提供一定情緒價值，但年輕人不應過度依賴這種方式來緩解壓力。他建議通過多元化途徑豐富生活，如與家人朋友互動、進行有氧運動或養植物等，建立屬於自己的「陪伴組合」。「親人是最穩定的陪伴來源，增加與家人的互動能有效緩解孤獨感。此外，學會與自己相處、充實內心，也是減少對外在陪伴依賴的重要方式。」

這股「酵母寵物」熱潮，不僅展現了年輕人的創意與獵奇心理，也折射出他們在快節奏生活中尋求簡單快樂的努力。未來，這種低成本、低負擔的陪伴方式或將繼續引領新潮養寵風尚。

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文章授權轉載自《香港01》