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文明行為竟藏安全隱患 香港多地地鐵叫停扶手電梯「左行右立」

香港01／ 撰文：孫聖然
香港地鐵提醒搭乘扶手電梯旅客緊握扶手，電梯階梯可並排站立。（網上圖片）
香港地鐵提醒搭乘扶手電梯旅客緊握扶手，電梯階梯可並排站立。（網上圖片）

相信不少港人都習慣搭扶手電梯時「左行右立」，殊不知在扶手電梯上行走竟含隱患。近日，大陸多地地鐵部門叫停「左行右立」，提醒乘客「站穩扶好」、可並排站立。

據《人民日報》報導，「左行右立」是指搭乘扶手電梯時靠右站，將左邊一側空間留給趕路的乘客或作為緊急情況通道。作為廣受認可的國際慣例，這一做法已被國內很多城市引進。

不過，近日，大陸多地地鐵部門叫停「左行右立」，北京部分地鐵扶手電梯上出現「小腳印」標識，提醒乘客可並排站立；上海地鐵在扶手電梯乘梯須知中明確，「禁止行走或者奔跑」；成都地鐵亦專門回應網民「不提倡『左行右立』」，建議保持靜立。

那麼，為何會發生從禮讓通道到安全靜立的轉變？多間地鐵營運公司都提到同一關鍵詞——安全。《自動扶梯和自動人行道的製造與安裝安全規範》（GB 16899—2011）中注明，「即使在非運行狀態下，自動扶梯也不建議當作固定樓梯使用。」

對此，北京地鐵集團有關負責人解釋，由於扶手電梯的梯級高度往往高於一般樓梯，乘客在運行的扶手電梯上行走，容易發生踩空、摔倒等情況，為了安全，建議在扶梯上站穩扶好；成都地鐵集團有關負責人亦提醒，如果乘客確有急需，建議選擇樓梯通行。

有專家亦表示，經過長時間實踐發現，長期「左行右立」會導致扶手電梯右側滾輪磨損量高於左側，並因單側靜態與對側動態的覆合應力，對梯級鏈條施加不對稱載荷，使兩側不同步拉長，降低乘坐舒適性，提高維護成本，增加安全隱患。

運行速度方面，有專家分析，相較於商場內的扶手電梯，地鐵的扶手電梯運行速度更快，在上面行走或奔跑，跌倒風險更大。而且，隨着地鐵客流量不斷增加，在高峰時段，扶手電梯的通行壓力增大，並排站立能提高有效載客面積利用率。

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文章授權轉載自《香港01》

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