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27歲女三亞旅遊遭毒蛇咬傷翌日不治 家屬質疑醫院搶救措施不當

香港01／ 撰文：許祺安
27歲女三亞旅遊遭毒蛇咬傷送醫後不治。（百姓關注）
27歲女三亞旅遊遭毒蛇咬傷送醫後不治。（百姓關注）

綜合大陸媒體報道，6月1日，一名女子在三亞旅遊時遭疑似毒咬傷，送院後不治。家屬質疑醫院處置不當釀悲劇，目前三亞市衛健局正在調查中。

據報道，家屬李先生表示，姐姐6月1日在海南三亞旅遊時，在花壇附近被毒蛇咬傷腳趾，因事發夜晚，並未找到蛇。到醫院後，家屬已經告知醫院可能是遭毒蛇咬傷，但醫院表示不一定，稱可能是其他蚊蟲叮咬或蜈蚣咬的。女子隨後出現併發症昏厥抽搐，於6月2日凌晨轉院去另一家醫院後身亡。

據《百姓關注》，死者家屬質疑首診的三亞中心醫院存在誤診、延誤治療，以及後續接診的三亞四二五醫院搶救措施不當。

三亞市衛健局表示，已組織兩家醫院與家屬協商處理，同時已調取死者在兩家醫院的病歷，相關情況正在處置中。

據《南方日報》，進入5月隨着氣溫升高，深圳蛇類活動也進入活躍期。深圳120急救中心醫生介紹，蛇咬傷最有效的處理措施是盡快到醫院進行規範化的治療。

在此之前，建議採取以下措施：1.反覆用清水沖洗傷口，以減少傷口殘留的蛇毒；2.密切觀察被毒蛇咬傷患者的神志、呼吸等；3.記住蛇的外形特徵，或拍下毒蛇照片，以便醫生判斷致傷蛇種。不過，確認不了致傷蛇種也沒關係，醫生會根據臨床中毒特徵做出診斷、用藥。4.現場僅做非創傷性急救，且不應延誤送醫時間；5.抗蛇毒血清啟用時間的早晚與預後直接相關，建議儘早撥打120急救電話。若自行送醫，需避免受傷者運動。

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文章授權轉載自《香港01》

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