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箱內有348萬現金！大陸深圳北站旅客丟失行李箱 20分鐘即找回

香港01／ 撰文：盛昀
經清點，遺失的行李箱內有348萬現金。（新華社）
經清點，遺失的行李箱內有348萬現金。（新華社）

據《新華社》報導，5月31日，大陸深圳北站一名旅客行李箱丟失，箱中還裝有87萬人民幣（下同。約新台幣348萬元）現金。幸而該行李箱被值班警察發現，被送到了問訊處服務台，令旅客得以順利尋回。

據報導，大陸端午假期期間，深圳北站迎來客流高峰，單日出發和到達旅客突破50萬人次。

5月31日上午9時41分，深圳北站派出所的2名警察在巡視候車室時，發現了一個無人認領的行李箱，深圳北站客運車間閘機班長潘楊知情後立即趕往現場，在詢問周邊旅客未果後，她將白色行李箱移送至問訊處服務台，交給了北站「迎春花」服務隊隊員趙貝。

9時59分，溫先生一家找到「迎春花」服務隊求助，稱在趕車時不慎遺落了一個裝有87萬元（約新台幣348萬元）現金的行李箱。趙貝聽到「白色行李箱」「87萬元現金」等關鍵信息，聯想起此前從潘楊手中接收的物品。

行李箱被打開後，箱內成捆的現金數額與失主描述完全一致。溫先生的母親喜極而泣，表示：「這是我們家的大事情啊！」從發現失物到物歸原主，全程僅耗時20分鐘。

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文章授權轉載自《香港01》

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