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大陸廣東8旬漢花420萬買基金虧120萬提告銀行 案涉前百億規模基金

香港01／ 撰文：許祺安
博時基金。（視覺中國）
博時基金。（視覺中國）

陸媒《紅星新聞》報導，廣州一名長者花105萬（人民幣，下同。約新台幣420萬元）購買博時基金產品，2年後虧了30萬（約新台幣120萬元），該名長者提告銀行，一審法院判決銀行應按70%比例賠償趙某損失及相關利息。銀行上訴後，二審法院認定，銀行已全面履行風險提示義務，撤銷一審判決，駁回該長者的全部訴訟請求。

據裁判文書網披露的一份終審民事判決書顯示，廣東廣州一名八旬長者趙某，於2021年初在一家銀行工作人員指引下，申購理財產品「博時成長領航混合A」，共計105萬元（約新台幣420萬元）。到2023年，趙某贖回基金，到賬金額約75.03萬元（約新台幣300萬元），虧損金額約29.97萬元（約新台幣120萬元）。

該名長者向一審法院起訴，要求銀行賠償虧損的29.97萬元（約新台幣120萬元）以及利息損失約13.43萬元（約新台幣53萬元）。

法院認為，涉事銀行提供證據不足以證明，曾向該名長者全面介紹上述理財產品的性質與風險，故認定該銀行未全面履行適當性義務，應對趙某投資的損失承擔賠償責任。趙某作為有一定知識和經驗的投資者，未能及時贖回該理財產品，對損失的擴大具有一定的過錯。

一審法院判決銀行應按70%比例賠償趙某損失20.98萬元（約新台幣84萬元）及相關利息。

一審判決後，被告銀行上訴。二審法院認為，涉事銀行確認案涉理財產品屬於中風險級別，趙某在申購上述基金產品前做過多次風險評估，具備投資低風險至中高風險等級產品的資格。

此外，趙某也對該產品有明確的投資意向，銀行在銷售時還做出了另外的風險提示，應認定銀行已全面履行風險提示義務。二審法院還提到，導致趙某產生虧損的直接原因是金融市場正常變化和波動，並非銀行存在不當銷售行為所導致，根據「買者自負，賣者盡責」的原則，損失應由趙某自行承擔。

對此，二審法院判決，撤銷一審判決，駁回被上訴人趙某的全部訴訟請求。

該基金曾為百億爆款基金

據《紅星新聞》，案涉理財產品為博時基金旗下博時成長領航混合，該基金成立於2021年1月21日，屬於混合型證券投資基金。公開信息顯示，在發行期間，該基金可以說是一隻爆款基金，吸引超百億資金認購。相關公告顯示，該基金合計募集資金規模達到118.93億元（約新台幣476億元），認購戶數超過20萬戶。2022年10月，該基金成立僅一年多時間，便虧損30%左右。

天天基金APP顯示，截至今年一季度末，博時成長領航混合合計規模為37.46億元（約新台幣150億元），相較於成立初期規模縮水近七成。

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文章授權轉載自《香港01》

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