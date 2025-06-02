大陸湖南25歲女腿痛兼長期腳麻 醫取出16年前埋腿內異物

陸媒《三湘都市報》報導，大陸湖南長沙一名25歲女子因長期腳麻，到長沙第三醫院檢查，醫生發現，導致女子不適的罪魁禍首是一根16年前扎入肉裡的竹籤。

報導指出，25歲李女士近一年來右小腿外側長了一個花生粒大小的硬結，平時常感下肢麻木，走路時間一長還會疼痛。

她來到長沙市第三醫院骨科諮詢，醫生發現李女士的右小腿中下段外側有一個硬結，X光片檢查提示右腓骨中段外側軟組織內多發條片狀稍高密度影，醫生考慮到其腿部可能會有異物存在。

李女仔細回想，16年前她在戶外活動時不慎被竹籤扎傷右腿。完善術前準備後，醫院為李女士進行右小腿異物取出術。經過手術，這根在李女士體內「蟄伏」了16年的竹籤終於被取出。李女士稱：「一想到它在我身體裏那麼多年，我就覺得很怕，我以後一定要更加注意了。」

長沙市第三醫院骨科二十一病室主任劉峰表示，即使傷口看似微不足道，也不能掉以輕心。任何異物刺入體內，都有可能引發感染或其他併發症；如果竹籤等異物殘留，可能會引發感染、化膿，甚至形成竇道、慢性骨髓炎，導致病情反覆發作，嚴重者可危及生命。

劉峰強調，無論傷口輕重，當異物刺入體內時都應盡快前往醫院接受進一步檢查和治療。醫生會通過專業的檢查，如X光、超音波、MRI檢查等，確定竹籤在體內的具體位置和深度。

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文章授權轉載自《香港01》