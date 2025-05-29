17年前被盜石獅竟現身私人博物館？村民望歸還 官方介入調查

大陸安徽宿州市蕭縣一座17年前被盜的石獅，近日疑似在江蘇徐州的一家私人博物館現身，引發網友關注。周二（27日），網友發文稱希望能將這尊「鎮村之寶」歸還。目前，相關調查仍在進行中。

報導指，這尊雕刻精美的石獅於2008年在安徽宿州蕭縣王寨鎮陳樓村被盜，當時只留下了被撬壞的基座和輪胎印。17年後，村民在徐州聖旨博物館發現一尊與失竊石獅特徵相符的館藏，引發懷疑。

發文的網友表示：「小時候我經常爬上去玩，對於石獅的殘缺部分非常熟悉。」還有村民表示，記得該石獅掉了一小塊，「那可是斷的」，希望能夠把石獅要回來，歸還陳樓村。畫面顯示，石獅頸部一個小獅子疑殘缺不全。

據悉，這尊石獅在村中已存在至少百年，村民代表已向蕭縣及徐州警方報警。周三（28日），蕭縣相關部門已展開調查。

對於事件，徐州鼓樓區龜山景區回應指，聖旨博物館為私人博物館，管理權屬於景區。陸媒多次嘗試聯繫博物館，但電話始終無人接聽。根據公開資料，聖旨博物館成立於2000年，擁有3087件文物，但並不包括這尊石獅。

安徽蕭縣文旅局表示，已派人前往王寨鎮核實情況，並將與徐州聖旨博物館對接。徐州市文旅局則表示，多個部門正在聯合調查此事，具體結果尚未出爐。

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文章授權轉載自《香港01》