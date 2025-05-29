誤將窗當門！大陸河南102歲女人瑞懸掛3樓窗外 路人用地氈穩穩接住

中國大陸河南一名102歲女人瑞，近日誤將窗當作門，不慎懸掛在3樓窗外，千鈞一髮之際多名路人用地氈穩穩將她接住。最終經醫院檢查，人瑞僅受些許皮外傷，身體並無大礙。

綜合陸媒報道，事發於周二（5月27日）早8時左右，在駐馬店市西平縣柏城大道一間商舖的3樓窗外，一名102歲人瑞懸掛在半空。眼看她已體力不支即將墮地，路人迅速撥打報警和消防電話。

其中一名路人急中生智，危急時刻組織眾人拉開草皮地氈，以防發生意外。於是，10多名路人拉開草皮地氈，突然堅持不住的人瑞失手墮落，並在墮下時掛到一樓商舖的招牌，所幸最終被大家穩穩接住。

其中一名救人者了解到，已經102歲的當事人，平時時而清醒時而糊塗，當時她誤將自己鎖在屋內，欲從窗爬出才發生驚險一幕。他稱，眾人剛剛拉開草皮地氈後，人瑞就墮落，若晚幾秒鐘都可能釀成危險。

最終經醫院檢查，人瑞除了些許刮傷外身體並無大礙，目前已被家人接回家中休養。

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文章授權轉載自《香港01》