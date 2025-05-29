大陸廣東陽江「拐子婆」光天化日下當街強搶幼童 家長急追回

近日，大陸廣東陽江流傳一段閉路電視畫面，畫面中一名陌生女子在街邊強行拉走孩子，幸好被家長及時追回。事件引發網友熱議，不少人直言光天化日下出現這種事十分恐怖。派出所最新回應指，涉事「拐子婆」已被刑拘。

畫面顯示，事發於上周六（24日）下午4時半左右，涉事女子當街將一名幼童強行拖走，幼童對女子的行為明顯有抵觸。

隨後，一名身穿白衣、疑為孩子家長的女士跑上前將孩子追回，「拐子婆」則施施然離開。另有片段顯示，她後來被警方帶走。

據陸媒報導，事發於陽江市錦繡江南小區附近，屬地陽江市公安局江城分局城北派出所接線員一度表示不便透露具體情況。

及後，城北派出所工作人員回應稱，涉事女子已被刑拘，孩子沒事，案件正進一步偵查中。

網友怎麼看：

太明目張膽 辛虧沒拉走 太嚇人了，光天化日都敢直接搶 可惡的人販子！ 一定(要)看好孩子 嚴懲不貸，絕不姑息

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文章授權轉載自《香港01》