一踩即震？變態男在共享單車座墊內塞情趣震動器 上海人妻驚報警

香港01／ 撰文：許祺安
上海一女子騎乘共享單車期間，發現坐墊被放上成人情趣玩具。（小紅書@AKA雅妹坨）
上海一女子騎乘共享單車期間，發現坐墊被放上成人情趣玩具。（小紅書@AKA雅妹坨）

有網友爆料稱在上海的哈囉共享單車坐墊內發現成人用品，引發關注。根據上海市公安局徐匯分局5月28日發布的警情通報，該名涉案男子劉某某（男，41歲）為「尋求心理刺激」，在市區隨機選擇哈囉共享單車進行惡作劇，目前警方已逮捕涉案男子，案件正在進一步審理中。

綜合《新京報》、《上觀新聞》等陸媒報導，5月27日下午，徐匯公安分局接獲群眾報案，指其於5月24日晚間騎乘共享單車時，發現座墊內藏有成人情趣用品。警方當晚即將涉案人劉某某抓獲。

報導指出，事發當日，一名網友在社交平台發文稱，自己深夜騎行哈囉共享單車時，察覺車座異常隆起，打開後竟發現裡頭藏有震動型成人用品。她表示，將物品取出後仍繼續騎車回家，但途中該物品突然開始震動，嚇得她回家後立即通知丈夫並將該物棄置。她也於網上提醒其他民眾注意，但該篇貼文目前已遭刪除。

根據陸媒報導，涉案單車為哈囉品牌，營運方於5月27日向上海警方報案。事件曝光後迅速在網上引起熱議，網友形容行徑「變態」，更有人戲稱共享單車儼然成了真正的「小黃車」。

該案亦引發對公共設施安全管理的關注。早前北京地區亦曾針對共享單車上的非法黃色小廣告進行集中清理，當中不少廣告涉及色情網站與擦邊球內容。有評論指出，針對共享資源的惡意行為，須建立更完善的監控與舉報機制，以保障用戶安全與公共空間秩序。

目前上海警方表示，劉某某已被刑事拘留，案件細節仍待進一步調查釐清。

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文章授權轉載自《香港01》

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