大陸福田口岸查獲旅客藏6900萬元現金入境 網友：現實比電影刺激

近日，大陸一名男子在祁連山區域進行滑翔傘飛行時，意外被「雲吸」至8598公尺的高空，海拔高度已至大型客機飛行的平流層。極寒缺氧的環境中，他全身結冰，所幸有意識控制滑翔傘，最後安全着陸奇蹟生還。事件引起熱議，55歲的當事人彭玉江周二（27日）接受了官媒專訪，介紹了自己從遇險到脫險的過程。他提到，事發時眼前全是白茫茫一片，完全沒有方向；自己從8500多公尺高出來以後，感覺好像失憶了。

2025-05-28 16:48