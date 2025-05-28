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大陸福田口岸查獲旅客藏6900萬元現金入境 網友：現實比電影刺激
據「海關發佈」微信公眾號消息，近日，皇崗海關在福田口岸旅檢通道查獲一名旅客違規攜帶未申報的美元現金230萬（約新台幣6900萬元）入境案。
皇崗海關關員在福田口岸旅檢入境大廳對旅客及行李物品進行監管時，發現一名經「無申報通道」通關的旅客攜帶的行李機檢圖像異常，遂引導其到查驗區作進一步檢查。經查驗，海關關員分別在該旅客的行李箱、背包內查獲成捆的100元面額美元現金20捆、3捆，每捆均為10萬美元（約新台幣300萬元），共計230萬美元（約新台幣6900萬元），折合人民幣超1600萬元（約新台幣6400萬元）。
海關提醒：根據相關規定，入境攜帶外幣現鈔超過等值5000美元（約新台幣15萬元）的，應當向海關書面申報。
網友評論：
「現在美元越來越不值錢了，我五塊一斤收了吧。」
「1600萬元，彩票都要中4次。」
「230萬 !!!! 還是美刀 !!!! 現實比電影刺激。」
「我天這幹什麼買賣這麼多錢啊，還是美金。」
「電視裏的錢是道具，這裡的都是真的。」
「哇，還是美金，港劇裡見過。」
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文章授權轉載自《香港01》
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