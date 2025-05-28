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中國大陸林業博士以身餵蚊拍片紀錄吸血過程爆紅 一招教大家免被叮咬

香港01／ 撰文：許祺安
吸滿血的蚊子肚子腫脹。（影片截圖）
吸滿血的蚊子肚子腫脹。（影片截圖）

大陸南京林業大學博士余文博時常拍片分享知識，近日他「以身飼蚊」拍下蚊子吸血的過程，同時向網友介紹蚊子的習性，包括如何吸食人類的血液、如何有效驅蚊等，影片瞬間爆紅。

對於外界廣傳的「某種血型特別容易吸引蚊子」，余文博則稱這種說法缺乏科學根據。他提到，避免蚊子叮咬的最好方式就是勤洗澡，去除身上的體味。

零距離拍攝蚊子吃播

余文博受訪時透露，影片拍攝於5月21日在安徽合肥。他更指自己其實一直想拍蚊子吸血過程，但蚊子很容易被驚擾，稍微一靠近就會飛走，所以一直沒有拍到完整經過，「那天那隻蚊子正好停在左手手背虎口附近的位置，右手可以拿著手機從側面拍攝，視角非常好。」

余文博介紹，影片中的蚊子停在手上後，先用鋒利的口器刺破皮膚，找到血管後注射唾液麻痹神經，讓被叮咬的人感覺不到痛，就開始吸食血液。隨著吸入大量血液，蚊子的腹部也會越來越大，吃飽後就飛走了，「蚊子一次可以吸食超過自身體重幾倍重的血液量，所以蚊子吸滿血後，可以明顯看到它的腹部變大。」

余文博稱，影片中的吸血蚊子是白紋伊蚊，也就是人們常說的黑白蚊子、花蚊子，最大的特徵就是全身黑色，且有白色條紋。

針對網友說被這種蚊子叮咬後會更癢，余文博解釋「這樣的說法不準確」，被蚊子叮咬後會癢，是因為蚊子的唾液會引發人體皮膚的過敏反應，不同種類的蚊子唾液成分及成分含量不一樣，每個人過敏反應也不一樣，比如被同種蚊子叮咬後，有人可能覺得很癢，其他人可能覺得不是那麼癢。

多汗的人吸引蚊子：勤洗澡可以免叮咬

余文博也指出，對於血型吸引蚊子這個說法還沒有明確的定論，「目前相關研究表明，是否容易被蚊子叮咬和血型相關性不大，真正吸引蚊子的主要還是皮膚分泌物，比如有些人分泌旺盛，非常愛出汗，這樣的人就很容易吸引蚊子叮咬」。

余文博指出，避免被蚊子叮咬的最好方式就是每天洗澡，「因為蚊子是通過體表散發出的味道來定位咬人的，如果身上沒什麽體味的話，蚊子可能就找不到」；而驅蚊產品的選擇，他則建議選擇成分含有避蚊胺或派卡瑞丁等有效驅蚊的成分，這些成分會阻礙蚊子的嗅覺，讓牠們找不到人在哪裡，從而避免被叮咬。

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文章授權轉載自《香港01》

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