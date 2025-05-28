男子飛滑翔傘被吸至8598公尺高空全身結冰奇蹟生還 事後遭停飛6個月

近日，大陸一名男子在祁連山區域進行滑翔傘飛行時，意外被「雲吸」至8598公尺的高空，海拔高度已至大型客機飛行的平流層。極寒缺氧的環境中，他全身結冰，所幸有意識控制滑翔傘，最後安全着陸奇蹟生還。事件引起熱議，55歲的當事人彭玉江周二（27日）接受了官媒專訪，介紹了自己從遇險到脫險的過程。他提到，事發時眼前全是白茫茫一片，完全沒有方向；自己從8500多公尺高出來以後，感覺好像失憶了。

原事發於5月24日，據彭玉江介紹，自己原本在甘肅祁連山地區海拔3000公尺的訓練場試新添置的裝備，當時風突然增大，直接把他提了起來，他想盡快降落但未能成功。之後，他被提到山脊的高度降不下去，積雲也開始形成，就這樣被「吸」進雲裏，逃不出去。隨身畫面記錄顯示，對流雲裏的水汽在彭先生的臉上、身上和裝備上結起一層冰霜，手套的拉鏈沒有拉緊，他用凍僵的手努力控制滑翔傘，朝著夥伴在對講機裏提示的北方飛。

彭先生稱，當時在雲裏情況比較亂，很難完全保持在指南針指定方向，但還是勉強沿著東北方向飛出來了。他一出雲就趕緊通報，然後一路向東北方向飛到祁豐藏族鄉的天生場降落。他稱，自己原本只記得飛到7100公尺，等到出來回頭看軌跡才發現原來已經飛到了8500多公尺高了。他又稱，從8500多公尺出來以後，一直降到7000多或者更低的時候，感覺好像這一段時間是失憶了，想不起來。

彭先生形容，在雲裏期間，自己最恐懼的不是升到最高的階段，而是通過「拉螺旋」試圖下降，糾正異常狀態又「改出」失敗的時候。他形容當時眼前全是白茫茫一片，完全失去方向，如果沒有指南針，根本辨別不出來。而自己感覺好像是保持直線走著，實際上一直在轉圈，「想想還是挺後怕的」。

報導指，彭先生學滑翔傘4年半，目前持有B級證書，是5個級別中，從低到高的第二級，要求飛行時間不少於20個飛行日，最少飛行次數不少於40次。據國家體育總局發布的《滑翔傘運動管理辦法》規定，滑翔傘飛行應當按照當地空中管制部門的要求申報飛行計劃，批准後方可進行。組織者必須詳細了解當日氣象變化，嚴格掌握放飛氣象條件，嚴禁在雲、霧、降雨等不利氣象條件下飛行。而中國航空運動協會懸掛滑翔及滑翔傘委員會工作人員表示，彭先生的這次飛行沒有事先申報現在他所屬地的航協，正在跟進調查。

周二晚，甘肅省航空運動協會副會長薛峰表示，初步調查認為，彭先生當時原本是在開展地面鬥傘訓練。雖然他已經獲得了滑翔傘的B級證書，但仍然在嘉峪關這邊進行了一個長期的地面鬥傘、控傘訓練。在地面把傘抖起來以後，借著小風順勢往前跑，來增加對滑翔傘控制的感覺，逐漸掌握和駕馭滑翔傘的轉向、停止與加速。他又指，只要不飛離地面，就不用報備。

周三下午，微信號「甘肅省航空運動」發布《關於彭玉江在祁連山區域飛行事件的報告》，指為了加強對飛行場地的合規化管理，明確滑翔運動空域報批的嚴肅性及必要性，協會協助嘉峪關市體育局、肅南縣體育運動中心對此次事件做出如下處理：

一是，立即查封嘉峪關市、張掖市肅南縣境內所有可能飛行的場地，樹立明顯禁飛標識，完成報批手續前，禁止一切在這些場地的飛行相關活動； 二是，飛行員彭玉江停飛6個月，寫好事故反思報告，深刻總結本次飛行事故； 三是，飛行員顧志敏未經允許擅自發布飛行視頻，影響惡劣，予以停飛6個月處罰，寫反思報告，深刻反思本次行為產生的負面影響； 四是，積極協助當地體育行政管理部門完善辦理當地飛行運動相關手續，包括俱樂部的注冊、場地、空域的手續等，使之後的航空運動有組織有紀律進行，積極推動低空經濟的合規發展； 五是，後續協會將加大工作力度規範滑翔傘飛行項目，積極宣傳場地合法和空域管理報批的必要性，杜絕「黑飛」，防患於未然。

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文章授權轉載自《香港01》