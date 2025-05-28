尋找當代潘安！大陸河南景區月薪12萬徵「帥哥NPC」 網讚：顏值能還債

中國大陸河南洛陽重渡溝景區近日發布一則招募公告，月薪高達3萬元（人民幣，下同。約新台幣12萬元）徵求18歲至28歲、陽光帥氣的大男孩擔任景區內NPC（非玩家角色），與遊客互動、合照，工作無須任何學歷要求，條件是「夠帥、夠敢聊」。該消息一出，引發網友熱烈討論，直呼「帥真的可以當飯吃！」

陸媒《界面新聞》報導，招募啟事以「月薪12萬尋找當代潘安」為題，列明條件包括年齡介於18至28歲、陽光帥氣、有體力、擁有高顏值，會拍照，且需具備「社牛天花板」的社交能力，能夠與陌生人自然互動、侃侃而談。

對於招募信息，園區工作人員向媒體證實為真，表示無學歷要求，但要求長得帥，還要「社牛」，日常工作主要是跟遊客拍照互動，目前已經收到很多履歷，不只素人帥哥投遞，也有不少網紅悄悄參與報名。

消息在網路上引起大量關注，許多網友留言表示，「顏值就是生產力，對景區來說，這買賣划算啊」、「只要帥哥就可以了，必須真的帥才行」、「帥哥就是吃香啊！好賺錢，顏值能還債」、「難以想像招募的HR每天會有多開心，這面試的不都得是帥哥美女啊」。

報導指出，近年來內地多個景區為吸引遊客，紛紛祭出創意招數，其中「高顏值NPC」已成為新興趨勢。今年3月，歡樂谷集團旗下天津、重慶、深圳等多地景區就曾在微博上發布招募廣告，尋找「顏值能打」、「鏡頭感足」、「善於社交」的NPC，無論男女均可參加。這些NPC經常在社交平台上爆紅，也為景區帶來大量人流。

業界分析認為，結合高顏值與角色互動的景區營運方式，已逐漸成為中國文旅產業的新變現模式。

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文章授權轉載自《香港01》