香港灣仔豪裝2千萬餐廳 蟑螂老鼠橫行傳惡臭無法開業

灣仔捷利中心有餐廳耗資2千萬元裝修，原定去年9月開業，因飽受老鼠、蟑螂及惡臭等問題困擾，加上試業期間曾有客人目擊蟑螂從高處跌落，完成裝修至今9個月仍未能開業。以月租30萬元計算，餐廳損失多達270萬元。《香港01》記者（27日）到場直擊，嗅到嚴重惡臭、看見至少10隻蟑螂屍體。另外有一塊假天花板拆下後，背面黏滿老鼠糞便。

餐廳老闆鄧先生表示，多月來花費3萬元聘請專業公司滅鼠滅蟲，今月亦大清潔，情況未見改善。他曾要求業主清潔全棟大廈，對方回覆稱老鼠來自街外，要求餐廳自行處理。鄧先生認為業主在租出舖位前未有提及有衞生問題，理應賠償餐廳未能開業的損失及清潔費用。食環署表示，已派員視察上址的鼠患情況，並加強附近一帶公眾地方的防治鼠患措施。

記者曾向晉利地產金融公司查詢有關事件，但至截稿前未獲回覆。

月租30萬元 原定去年9月開業

18公館餐廳老闆鄧先生2023年6月與業主晉利地產金融公司簽訂租約，以月租30萬元租用灣仔捷利中心地下及1樓3年。鄧先生之後豪擲2千萬元裝修費，原本打算去年9月開業。

2023年9月開始裝修時，發現有大量老鼠糞便及蟑螂屍體藏於假天花內，又不時目睹老鼠和蟑螂在餐廳內部及後樓梯亂竄，啟動冷氣時亦傳出惡臭和異味。

《香港01》記者（27日）到場直擊，看見至少10隻蟑螂屍體。（林子慰攝）

餐廳多處有蟑螂屍體 假花天黏滿老鼠糞便

餐廳今邀請傳媒了解餐廳的惡劣衞生情況，《香港01》記者聞到嚴重惡臭，似是老鼠的尿味。記者又在多處看見蟑螂屍體，合共至少10隻。有員工拆下其中一塊假天花，背面黏滿老鼠糞便。

試菜客人目擊蟑螂跌落 老闆決定暫緩開業

老闆鄧先生表示，發現問題後已即時告知業主及尋求專業滅鼠及滅蟲公司清潔，不過成效不彰。滅鼠公司未能找到鼠患源頭，建議鄧先生去要求業主清潔全棟商廈。

餐廳自費滅鼠滅蟲後，曾於2024年9月試業。試業期間餐廳仍彌漫着異味和老鼠尿味，又曾經有客人目擊蟑螂從天花板掉下來，鄧先生決定暫緩開業，先處理衞生問題。

老闆自費3萬滅鼠滅蟲 批評業主不作為

餐廳至今花費約3萬元聘請專業公司滅鼠及滅蟲，期間曾多次要求業主負責費用及清潔。他引述業主稱問題源於街外，拒絕提供幫助。

由於雙方有金錢糾紛，業主與鄧先生互相發出律師信。鄧先生認為業主事前完全沒提鼠患等衞生問題，要求業主先賠償餐廳遲遲未能開業的損失，否則會向食環署求助。業主則認為自己不應負上責任。

翻查資料，餐廳原址前身為中餐廳，曾一度丟空。食環署表示，曾接獲該址有關鼠患問題的投訴，知悉該餐廳已聘用防治蟲鼠公司進行防治鼠患工作，遂進一步向該食肆負責人提供衞生教育及防治蟲鼠技術建議，亦已加強附近一帶公眾地方的防治鼠患措施。

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文章授權轉載自《香港01》