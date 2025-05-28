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廣東男全身赤裸持刀闖奶茶店 店員機智制服

香港01／ 撰文：許祺安
廣東男全身赤裸持刀闖奶茶店。（CCTV截圖）
廣東男全身赤裸持刀闖奶茶店。（CCTV截圖）

大陸媒體《九派新聞》報道，網傳影片顯示，5月24日，一名赤裸男子持刀闖入奶茶店，店員冷靜將其制服，無人受傷。涉事奶茶店古茗指，事發廣東一家門店，無人受傷，已對見義勇為的店員進行嘉獎。

網傳影片顯示，一名赤裸紋身男子闖入一家奶茶店，並持有一把刀具。古茗發佈的一則《關於對廣東四名門店夥伴的嘉獎通知》顯示，24日中午，古茗廣東一家門店發生一起突發事件。一名男子全身赤裸、持刀進入店內。當時，門店內有多名顧客。部分顧客從側門離開，部分顧客在店員引導下躲入後廚。該男子隨後進入門店調飲與後廚區域。門店店員小陳與其交談、周旋。

在男子放下所持刀具之時，小陳抓住機會踢走刀具，一把抱住該男子，並將其抱拖至店門外，與趕至的警員及路人一起將其制服。該男子被警方帶走。整個過程沒有人員受傷。

面對突發情況，小陳和其他門店夥伴，沉著應對、果敢出手，化解危機，保護了門店顧客的安全。公司決定，授予小陳、小黃、小謝、小徐等四名門店夥伴「古茗茶飲見義勇為先進個人」稱號，獎勵小陳5000元人民幣正能量獎金，獎勵小黃、小謝、小徐每人1000元人民幣正能量獎金。

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文章授權轉載自《香港01》

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