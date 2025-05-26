人妻帶情趣用品出遊...過安檢被檢查超糗 霸氣老公1句化解尷尬

過安檢現場感到無地自容！有人妻於網上發文分享出遊過安檢的尷尬事件，她早前將1盒情趣用品放進手提行李，過安檢時X光機突然發出聲響，安檢人員要求打開行李檢查，她想起盒中有個情趣頸箍，立馬和老公血壓飆升，沒料到老公下秒竟展現男人大丈夫的氣概，霸氣地向安檢人員解釋了1句，令人妻「心心眼」(愛心符號)，感動大呼「我老公勁man！」、「這樣的老公哪裡找？」。

該人妻於Threads發文分享事件，直言「人生第一次同老公超尷尬，真的臉紅到身體裡面」。她表示，早前與老公一起精心策劃了5日4夜旅行，出外旅遊放鬆一下心情，預訂了酒店，「難得的機會就一定重燃火花」，故買了盒愛情急救箱套裝，「細細盒很方便，本身以為萬無一失沒有人知」。

人妻帶情趣用品旅遊 安檢機發聲響

人妻將該盒情趣用品放進手提行李中，怎料在機場過安檢時，X光機突然發出聲響，「有一下我都沒想起來， 直到拿起盒入面情趣頸箍」，但當時安檢人員已要求打開行李檢查，不能拒絕。

老公：是我同太太新買的SM套裝

人妻指出，「我同老公血壓飆升到極點」，而後方有很多人排隊，雖然並非違禁品，「但是真的是整個人呆在原地」，沒料到下秒發生令人妻大為感動一幕，「我老公勁man！直接解釋：『是我幫太太新買的SM套裝…』，這種老公哪裡找呢？」。

網友讚人妻老公：有擔當+浪漫

有網友留言表示，「想像下個場面，我都覺得你很尷尬」、「你hand carry愛情急救套裝？」、「喺屋企用咪好地地？咁你帶咗去過一次安檢，返嚟又過一次安檢？」、「直接解釋，等一陣子再離開」。

也有網友讚人妻老公有擔當和場面浪漫，「你老公好man」、「好sweet，想起這樣的老公都會會心微笑甜蜜記憶」，又笑說「可能安檢人員都想加入」、「都幾重口味，這個情節可以拍電影」、「老公加多句：主要是我戴！」。

目擊者：不好意思看到

有網友聲稱當時在場目擊事件，「我當日排在後面，其實不好意思看到，其他人以為是條狗帶」，亦有人安慰說「其實覺得沒有大不了，除非同行也有姨媽姑姐之類的熟人一齊去」。

有網友就祝福人妻與老公婚姻美滿幸福，「能夠同老公重燃愛火同激情，相信你們溝通好足夠同埋互相信任對方，祝你們繼續尋找讓自己同對方都開心舒服的關係」。

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文章授權轉載自《香港01》