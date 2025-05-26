全大陸剩80萬台！ATM機加速退場 銀行業「唯一有用的發明」被淘汰

在移動支付加速普及的背景下，曾被稱為「銀行業唯一有用的發明」ATM機正迅速淡出大陸民眾的視野。

據中國人民銀行今年2月發佈的《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年底，全國ATM機具總數為80.27萬台，較2019年底的109.77萬台減少近30萬台，跌幅達26.87%。《時代財經》報導，銀行業正加速對ATM相關服務作出調整，無卡存取款功能逐步退出市場，相關設備亦面臨轉型壓力。

《時代財經》引述股份制銀行人士指，「不少人好幾年沒用過現金了，ATM機過去的便捷已被移動支付取代。」該人士表示，在第三方支付和手機銀行普及情況下，部分社區ATM已長期閒置，「真正需要提取大額現金時，基本只能去櫃枱」。

四川市民林樂（化名）亦表示：「最近着急存一筆錢，下班連着找了一條馬路上的5台ATM機都沒存上錢，還都標着存取款一體。」

報導稱，今年4月，招商銀行公佈將於2025年4月9日起全面停止ATM掃碼存款服務，僅支持持卡操作。據不完全統計，過去一年已有逾50家銀行陸續取消無卡存款、無卡取款及掃碼存取款等功能。

ATM使用頻率大幅下降，但相關維護支出並未同步減少，不少銀行因此逐步收緊ATM網絡。有銀行業人士坦言：「銀行當年選擇增加ATM功能，主要是未能預判無現金社會的來臨。」他指出，當時銀行利潤尚高，願為小概率需求場景投入，部份科技部門更以創新為名增加IT支出，導致投資效率低下。

該人士稱，在低現金社會中，ATM成為低效資產，「收益低、成本高，且需持續運營成本」，因此愈來愈多銀行選擇削減或淘汰相關設備。

儘管總體數量下降，ATM仍在部份場景中發揮作用。《時代財經》引述博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博指出：「ATM機不會消失。儘管使用率下降，但特殊場景的需求依然存在。」他提及，包括偏遠地區、老年社區、外籍人士來華支付等場合，現金依然不可或缺。以及未來ATM應轉型為綜合服務工具，如集成政務、金融與生活服務功能，「銀行不再追求ATM數量增長，而是提升服務效率與安全性」。

此外，隨着設備淘汰加速，ATM機器亦出現在二手市場。百度旗下B2B平台「愛採購」顯示，一台報廢銀行ATM機的回收價約為5萬元(約新台幣20萬元)；而在「閒魚」等二手交易平台，同類設備價格僅為3000至5000元人民幣(約新台幣1.2萬至2萬元)。

一位二手設備商表示，其出售的二手ATM機配備指紋識別與二維碼掃碼功能，「全新機一台價格10幾萬(約新台幣40幾萬元)，這些退役設備現在主要靠拆配件，也有人買來作擺設或用於終端展示」。

面對市場收縮，ATM製造商亦開始尋求轉型。報導指，曾是大陸ATM機主要供應商的上市公司御銀股份，早年憑藉金融自助設備生產營收逾億元(約新台幣逾4億元)，但自2018年起連續出現虧損。

根據其2024年年報，御銀股份全年營收為6687.47萬元(約新台幣2億6749.88萬元)，同比下降4.55%；歸屬母公司淨利潤為1090.69萬元(約新台幣4362.76萬元)，同比下降29.40%。公司表示，受市場變化影響，正主動收縮傳統設備業務，並將重心轉向產業園運營與智能金融服務。目前，其來自專用設備製造的營收僅佔總收入約10%。

而與ATM減少相對應的是電子支付規模的快速上升。2024年，銀行共處理電子支付業務3016.68億筆，較2019年增長35.04%；交易金額亦達3426.99萬億元(約新台幣40幾萬元)，同比增長31.45%。

據大陸央行數據，截至2024年末，全國每萬人擁有ATM機具數量為5.70台，已連續5年下跌，從2019年的7.87台降至2023年的5.99台，再至今次報告的5.70台，顯示出銀行業「去現金化」與數位轉型趨勢已成定局。

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文章授權轉載自《香港01》