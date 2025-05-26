大陸蘇州充電站多輛私家車起火 蔚來：其他品牌車輛引燃
綜合陸媒報道，5月24日，中國大陸蘇州工業園區一充電站多輛私家車起火，其中包括蔚來汽車。蔚來回應指，2台蔚來汽車被1台發生熱損的其他品牌車輛引燃。
5月24日，網上有影片顯示，一充電站多輛汽車起火，現場冒出黑色濃煙，有人指起火車輛包括蔚來等品牌。
蔚來官方回應事件指：5月24日17時40分左右，1台蔚來ES6、1台蔚來ET7在蘇州工業園區一座第三方充電站停放過程中，被1台發生熱損的其他品牌車輛引燃。
現場未通告人員受傷。蔚來車輛在被引燃後，立即發出後台告警，蔚來工作人員第一時間趕赴現場處理。後續蔚來將協助用戶辦理保險理賠、溝通車輛復購事宜。
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文章授權轉載自《香港01》
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