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面巾紙盒內藏3882隻活體螞蟻 深圳郵局海關查獲「異寵」
據中國大陸海關發佈消息，近日深圳郵局海關發現一票申報為「抽紙」的包裹中有裝在試管中、藏在面巾紙盒內部的活體螞蟻3882隻。
深圳郵局海關關員在對轉運貨物開展監管時，發現一票申報為「抽紙」的包裹機檢圖像異常，隨即對其開箱查驗。
經進一步查驗，該票包裹內有裝在試管中、藏在面巾紙盒內部的活體螞蟻3882隻。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，該批活體螞蟻分別為紅足修猛蟻、獵鐮猛蟻、弓背蟻、光腿刺切葉蟻、盤腹蟻和褐色脊紅蟻。
海關提醒：根據中華人民共和國農業農村部、海關總署公告第470號，以上6個物種均屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。
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文章授權轉載自《香港01》
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