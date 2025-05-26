大叔站超市門口前剪指甲！無頭靈異照瘋傳嚇壞網民 拍照者爆真相

在公眾地方剪指甲有違公德心，除了公車、港鐵等大眾交通工具及餐廳，最近有網友上傳照片，指日前目擊1名大叔站在1間超市正門前公然剪指甲，既擋住了店舖門口亦阻礙行人，但依然旁若無人地繼續剪。不過，貼文一出，更多網友關心該位大叔在照片中變成「無頭男」，直呼是「靈異事件」。

大叔於超市門口剪指甲

原po在社交平台Threads上發文，大嘆「香港真是什麼人都有」，稱早前看到1名大叔竟忽然在人行道上停下來，站在1間超市門口剪指甲，又指自己過去也曾遇過有人在公車上剪指甲」。據原po上傳的照片，顯示該大叔站在店舖正門出入口處，旁若無人地剪起指甲。

網友斥無公德心

貼文一出，大批網友隨即熱議，紛紛批評這位大叔沒有公德心，隨街剪指甲也有欠衛生，「剪指甲還是在家裡剪比較好吧」、「幹嘛跑到人家店門口剪？」、「以前也有見過阿伯直接在路邊剪起腳指甲的，很隨興」。

照片變「無頭男」掀熱議

不過，更多網友卻留意到原po上傳的照片十分詭異，大叔「連頭帶頸」消失，笑言「剪指甲剪到連頭都沒了」、「可以把頭還來嗎？這有點恐怖」、「看過有人用馬賽克處理，或弄個貼圖的，整顆頭不見我還是第一次見」。

原po後來上傳原圖，並解釋稱自己使用了「iPhone Clean up功能」，網友看到大叔「有頭有臉」，終於感到安心。

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文章授權轉載自《香港01》