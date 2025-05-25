帶情趣用品出遊盼重燃愛火！人妻過安檢被檢查超社死 尪1句霸氣化解尷尬

過安檢社死現場！有人妻於網上發文分享外遊過安檢的尷尬事件，她早前將1盒情趣用品放進手提行李，過安檢時X光機突然發出聲響，安檢人員要求打開行李檢查，她想起盒中有個情趣頸箍，立馬和老公血壓飆升，沒料到老公下秒竟展現男人大丈夫的氣概，霸氣地向安檢人員解釋了1句，令人妻「心心眼」，感動大呼「我老公很man！」、「這種老公在哪裡找？」。

該人妻於Threads發文分享事件，直言「人生第一次和老公這麼尷尬，真的臉紅了」。她表示，早前與老公一起精心策劃了5日4夜旅行，出外旅遊放鬆一下心情，預訂了酒店，「難得的機會就一定會重燃火花」，故買了盒愛情急救箱套裝，「小小一盒非常方便，我原本以為萬無一失，沒有人會知道了。」。

人妻帶情趣用品旅遊 安檢機發聲響

人妻將該盒情趣用品放進手提行李中，怎料在機場過安檢時，X光機突然發出聲響，「瞬間我其他都沒想到，只想起盒子裡的情趣頸箍」，但當時安檢人員已要求打開行李檢查，不能拒絕。

老公：這是我跟太太新買的SM套裝

人妻指出，「我和老公的血壓飆升到極點」，而後方有很多人排隊，雖然並非違禁品，「但是整個人真的僵了」，沒料到下秒發生令人妻大為感動一幕，「我老公非常有男子氣概！根本沒有思考直接解釋：『是我和太太新買的SM套裝…』，這種老公在哪裡找？」。

網友讚人妻老公：有擔當+浪漫

有網民留言表示，「想像下個場景，我都替你感到尷尬。」、「你愛情急救套裝放在手提行李？」、「在家裡使用不好嗎？那你帶過去安檢一次，回來又過一次安檢？」、「不直接解釋，等一下離開不了」。

也有網友讚人妻老公有擔當和場面浪漫，「你老公好棒」、「好甜喔，這些都是老了想起來都會心微笑的甜蜜記憶」，又笑說「可能安檢的人都想加入」、「重口味，這個情節可以拍電影」、「老公多加一句：主要是我戴的！」。

目擊者：不是很看到是些什麼

有網友聲稱當時在場目擊事件，「我當天排在後面，其實不太能看到是什麼，其他人以為是一條狗頸圈」，亦有人安慰說「其實覺得沒什麼大不了，除非同行的有一些姨媽姑姐之類的熟人一起去」。

有網友就祝福人妻與老公婚姻美滿幸福，「能夠與丈夫重燃愛火和激情，相信你們的溝通足夠良好，彼此互相信任，祝你們繼續尋找讓自己和對方都快樂舒適的關係」。

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文章授權轉載自《香港01》