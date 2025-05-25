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行李中有這物…戴1天等同照100次X光！他驚：難怪女兒連流三個月鼻血

聯合新聞網／ 綜合報導
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常，經查竟是一條號稱具保健功效的「能量石手環」輻射超標所致，更令人震驚的是，旅客的女兒佩戴這條手環已有三個月，期間頻繁流鼻血，如今懷疑可能與輻射超標有關。

綜合陸媒報導，這條「能量石」手環在通過海關時，被驗出輻射量達105微西弗，每小時超出現場本底值（正常環境條件下，自然存在的輻射劑量）1050倍。旅客聽聞數值後驚訝不已，才想到女兒近期無故流鼻血、且久查不出病因，是不是與這條手環有關。旅客也隨即將手環丟棄，並直呼今後絕不再購買類似產品。

根據輻射劑量參考，胸部X光一次的輻射約為10微西弗，換言之，這條手環每小時釋放的輻射量，幾乎等同照10次胸部X光。若每日配戴10小時，相當於每天照100次X光，長期累積下來恐對健康造成潛在風險。

根據台灣癌症防治網資料顯示，輻射對人體的影響與劑量有關。一般來說，短時間內若輻射劑量低於100毫西弗，對人體無明顯危害；100到500毫西弗開始，人們雖不會有感覺，但血液中白血球數目減少；1000到2000毫西弗時，可導致輕微的輻射病，如疲勞、噁心、嘔吐、食慾不振。

2000到6000毫西弗時，導致骨髓破壞，造血功能障礙，有內出血與感染的危險，施予輸血和抗生素，存活率很高；6000到10000毫西弗時，骨髓嚴重破壞，會在兩個月內死於感染和出血；10000到20000毫西弗時，腸道上皮細胞組織被破壞，呈現發燒、脫水、營養不良、敗血症，會在兩周內死亡。

輻射 超標 海關 機場 敗血症 抗生素

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