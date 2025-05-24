新型詐騙手法？「薄紗美女」鎖定男性借錢 網怒揭：已經騙了好幾人

詐騙手法花招百出，不得不防！近日有熱心油塘（香港觀塘區）在地人懷疑在區內遇上騙子，稱發現1名穿透視裝的「美女騙子」專向男路人下手，不知用什麼理由賣慘再叫對方給予錢財。而她跟蹤所見，該女「已經騙了5、6個」，於是決定拍片阻止，並詢問對方動機等，甚至報警稱有人行乞，結果對方嚇得逃走。

這位在地人事後發文表示，由於該女子容貌姣好，酷似已故三級片女星陳寶蓮，才會多看兩眼，誰知就發現不妥。她也擔心，懷疑有心人利用美人計、苦肉計等行騙，更說「試想一下，如果那男的本來就比較好色又覺得見過本人，要被騙上鉤比起cold call更容易」。

這位當地人在臉書社團「油塘人之家 Home of Yau-Tonger」分享影片，稱於油塘發現有女子專向男路人索取金錢，最少已向5至6名男士詢問，故上傳影片表示「KK園入侵油塘，真的忍不住」。

從影片可以看到，該女子穿著黑色透視上衣和超短褲，正在商場內和一名男路人對話，雖然距離較遠聽不清楚內容，但拍攝者一邊錄影一邊說：「一直在問人…瘋狂要錢啦！」

原PO上傳2段影片，從片中可見，該名身穿黑色透視裝、超短褲的女子在商場與1名男路人對話，不過距離較遠，無法得知對話內容，而原PO一邊拍片一邊表示「瘋狂問人……瘋狂問人要錢」。

而另一段影片中，原PO在商場外追上該女子，同時舉起手機拍攝，表示「我錄你很久了啦，你是不是只要看到男人就跟男人要錢？我看你前後已經找了5、6個」。女子沒有回應，僅以手遮臉，想快步離開。原PO一個箭步擋住對方，詢問女子向路人索取金錢動機，「你是迷路了？還是錢包不見？」。

女子疑似用手推開原PO，並用普通話表示「走開」；而原PO與之糾纏片刻，退後一步稱已報警，「警察就快來了，不要走」。女子之後用手拍開原PO手機，要求她停止拍攝，「把你手機關掉！警察來了我在這邊等，你沒權拍我！」。不過，原PO立刻回答「香港沒有肖像權。你這樣跟人要錢，是不是需要幫忙啊？」。

女子不滿原PO拍攝，皺眉反駁「我什麼時候拿別人錢了」，然後扭頭就走。原PO隨即跟上，並向其他路人大聲解釋「她看到男人就要錢啦」。原PO再度追上女子問對方為何選擇油塘，見女子以手遮擋後又問「你是害羞嗎？害羞你又跟人要錢？」。女子沒有回應，最後快步跑走。

原PO在發文訴說擔憂，並認為此類行騙日益增加，「像KK園新招，派出美女當場裝可憐扮無助要現金再微信轉帳，要到微信後再讓KK園慢慢哄這男人入局」。她又解釋，之所以留意該女子，是因為覺得她貌似已故女星陳寶蓮，「我留意她是因為她長得很像陳寶蓮那種美女，誰知多看兩眼覺得不對勁。試想下如果那個男人比較好色又覺得見過本人，要被騙比起cold call簡單很多！」。

有網友也讚揚原PO「謝謝妳這樣出來幫忙，避免大家被騙」、「多謝你見義勇為」，而原PO回應「其實大家都可以幫忙啦，內向的就走過去問她需不需要幫忙，像我這樣比較衝的就追著問。警已報，報行乞，雖然沒什麼用，但多點人見到就報警，看警署會不會因此多派人巡邏」。

另有網友希望警方可以加強巡邏，減少市民被騙，又或增設回報專線或網頁，「我感覺警方可以有方法或專線讓我馬上報案」、「弄個專門舉報用的WhatsApp」、「多一點巡邏，一看到類似狀況就過去問一下，至少有嚇阻作用」。

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文章授權轉載自《香港01》