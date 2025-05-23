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陸男便秘4個月！醫生「開刀取便」 重達20公斤長如巨蟒

香港01／ 撰文／孫聖然
方先生4個月未排便，腹部腫脹如懷胎十月的孕婦，手術後醫生取出「巨蟒」般的病腸重達20多斤。圖／紫牛新聞
方先生4個月未排便，腹部腫脹如懷胎十月的孕婦，手術後醫生取出「巨蟒」般的病腸重達20多斤。圖／紫牛新聞

南京一名40歲男子4個月未排便，腹部竟腫脹如懷胎十月的孕婦，赴醫院檢查後醫生取出重達20多斤的「巨蟒」病腸，畫面十分恐怖。

據《揚子晚報》報導，40歲的方先生患有成人先天性巨結腸。據了解，這是一種常見的腸神經元發育異常性疾病，由於結直腸遠端缺乏神經節細胞，無法正常蠕動，使得腸內容物沒有辦法正常排出，堆積在腸道內，導致近端的腸管嚴重擴張，逐漸形成巨結腸的改變。

因此，方先生4個月未解大便，導致腹部高高隆起如十月懷胎。他坦言，過去幾個月自己什麽東西都吃不了，只能飲水和喝湯，體重瘦到只剩60多斤，於是緊急到醫院治療。

最終，醫院為其進行外科切除手術。醫生稱，「術中可以看到方先生肚子裏全被擴張的結腸佔滿。切除的病腸有大腿粗，長度可能有兩三米，兩個醫生才能抬起來。」方先生術後「如釋重負」，目前恢復良好。

醫生提醒，先天性巨結腸的患者一定要及時進行內科治療，「發展到這樣嚴重的程度結腸已經失去功能了，越積越多持續擴張，任何藥都解決不了。」

延伸閱讀：

女子受便秘困擾逾20年　腹部差點被脹爆　手術竟取出一米長｢巨蟒｣

驚人！深圳民宅發現2.5米巨蟒　消防雞籠下方捕獲放生

文章授權轉載自《香港01》

排便 巨蟒 孕婦

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