「520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。香港網絡瘋傳1段「直擊520第一場吵架」影片，指疑似直擊男子與女子「出軌吵架」現場，其間女子不斷大力推撞男子，怒吼「叫你老婆下來喔！」、「走吧你！不要下來什麼！」。男子無奈離開後，女子再與另外2名男子「攬頭攬頸」，令拍攝影片者感嘆「大人世界真的好亂」。

2025-05-20 19:09