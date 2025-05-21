猥褻判太輕？23歲男子涉觸摸脫口秀女演員大腿根部 處10日行政拘留
大陸遼寧瀋陽一名男子近日觀看脫口秀時，當眾觸摸台上女演員大腿根部猥褻，最終被警方帶走並處以10日行政拘留。
事發於當地一間波波笑劇場，現場影片顯示，女脫口秀演員在台上行走時，突然被觀眾伸手觸摸大腿根部，被猥褻後她十分震驚並憤怒地看向觀眾席。
涉事觀眾是一名23歲男子，現場其他觀眾報警後，警方到場將他帶走，並最終以違反《治安管理處罰法》第44條，構成「在公共場所當眾猥褻他人」，處以他行政拘留10日。
網友觀點：
「還是罰的太輕了。」
「公共場所猥褻零容忍。」
「這脫口秀演員天天擦邊讓人家摸腿。」
「心疼女演員！必須重罰這種社會敗類以儆效尤。」
「23歲，00後這麽饑渴嗎？遊戲不好玩嗎？犯罪找刺激。」
延伸閱讀：
上海男地鐵除褲猥褻女乘客留不明液體 被民眾拖下車送官已遭行拘
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言