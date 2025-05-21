奇蹟！大陸44歲女子不慎從12樓墮地竟生還 這一物成「救命神器」

大陸江西樂平一名44歲女子，不慎從12樓墮樓後奇蹟生還。醫院即將為她進行第二次手術，醫生表示，若手術成功且恢復不錯，半年後她就可下地正常活動。

據《縱覽新聞》報導，44歲的彭惠芳在江西樂平一間工廠負責清潔工作，她的老公則在當地開了一間門窗店。上周二（5月13日）中午12時許，彭惠芳和老公一同前往當地一處小區為客戶封露台，當窗戶綁好上升時意外突然發生。

彭惠芳憶述，上升到半空中的窗戶被樹木卡了一下，開始突然下落，幾百公斤的重量將吊機直接拖下，而自己手中的吊機遙控器是有線遙控，沒等將遙控器丟掉，彭惠芳就隨同吊機「飛」出窗外。不幸中的萬幸是，彭惠芳墮到遮雨棚緩衝再墮地，她對老公說，「我還沒有死，快打120（大陸急救電話）吧。」

被緊急送往醫院後，彭惠芳已經過第一次手術。她表示，目前自己上半身沒有問題，可以正常溝通，但右腳粉碎性骨折，左腿骨裂開，腰部骨裂偏位，手術後疼痛到無法正常入睡。但與疼痛相比，幸運的是「能撿回一條命」。

彭惠芳說，醫生和自己都覺得墮樓後能生還是個奇蹟，目前正在等待進行第二次手術。醫生表示，若手術成功，恢復得不錯，半年後就可以下地正常活動。

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文章授權轉載自《香港01》