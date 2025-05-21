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北京情侶佔用地鐵站無障礙廁所 坐輪椅長者排隊苦等近1小時

香港01／ 撰文：林芷瑩
北京地鐵四號線平安里站，無障礙洗手間被一對情侶佔用近1小時，有坐輪椅的長者只能排隊苦等。（影片截圖）
北京地鐵四號線平安里站，無障礙洗手間被一對情侶佔用近1小時，有坐輪椅的長者只能排隊苦等。（影片截圖）

無障礙洗手間是為行動不便人士、孕婦、長者等特殊人群設計的廁所，但在北京地鐵四號線平安里站，一對情侶卻佔用無障礙洗手間近1小時，不少有需要人士只能排隊苦等。

《新京報》報導，5月20日，在北京地鐵四號線平安里站，無障礙洗手間外有多人排隊。站內清潔員介紹，傍晚6時10分左右來打掃時，已發現無障礙洗手間有人使用，按照規定，清潔員每隔15分鐘詢問無障礙洗手間內使用者的情況，當時已敲了3次門，每次都一把男聲回應「有人」。

在等候的隊伍中，有因身體原因需要使用坐廁的市民，還有一位坐輪椅的長者。等候過程中，該名長者曾詢問女廁內是否有坐廁可用，但因沒有坐廁，只能繼續等候無障礙洗手間。

直至當晚約7時5分，在排隊市民多次敲門催促下，一對情侶才開門從無障礙洗手間步出，低頭快步離開。

無障礙洗手間是專為行動不便人群，如殘疾人、長者、孕婦等人群設計，部分還兼具母嬰室等功能。無障礙洗手間雖非特殊人群專屬，但在實際使用中，普通市民應盡量避免在有其他選擇的情況下使用，將無障礙設施留給有需要人士。

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文章授權轉載自《香港01》

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