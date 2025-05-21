重慶高校男學生墮化糞池身亡 同校生質疑校方用綠毯遮井口釀事故
綜合內媒報道，5月19日，重慶對外經貿學院一名學生墮入化糞池後身亡，有學生質疑校方用綠毯遮蓋化糞池，看不到井蓋令學生難以防備，導致事件發生。
據重慶對外經貿學院學生描述，5月19日下午上完體育課，該知情學生與一名男同學去歸還學校籃球，走到操場和球場之間時，同行的同學突然踩中一個用腐化木板遮蓋的化糞池，跌落池中。事發後雖然該名同學大聲呼救，周圍師生也來搶救，但該學生仍不幸死亡。
另有知情人士介紹，涉事化糞池上面蓋的木板僅能承重大約4歲小孩的重量，況且上面還用假的草坪（綠毯）掩蓋着，路過時根本不知道下面就是化糞池，難以防備，後來有老師用一根6米長的杆子伸入該化糞池都沒有觸底。
不少網友質疑校方並未做好安全防範令事件發生：「哎 ，爸媽該多痛心啊」「所以能不能加強防護，以後看到井蓋都有陰影了。」「不明白學校為什麼要遮擋井蓋，也不寫告示？」「蓋子下邊安上防護網就那麼難嗎？」
5月20日校方通報指，2025年5月19日下午3:51分，該同學在體育課後不慎墜入化糞池，同行同學施救未果後向老師報告，學校立即投入救援並報警求助。經消防、醫療等力量全力施救，仍不幸死亡。目前，學校已成立工作專班，配合有關部門處置，全力做好善後事宜，並加強風險排查，確保校園安全。
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文章授權轉載自《香港01》
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