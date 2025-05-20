直擊520出軌現場？她怒吼男子：「叫你老婆下來！」後續震驚全網

「520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。香港網絡瘋傳1段「直擊520第一場吵架」影片，指疑似直擊男子與女子「出軌吵架」現場，其間女子不斷大力推撞男子，怒吼「叫你老婆下來喔！」、「走吧你！不要下來什麼！」。男子無奈離開後，女子再與另外2名男子「攬頭攬頸」，令拍攝影片者感嘆「大人世界真的好亂」。

影片引來網友嘩然，「這些關係亂到一塌糊塗」、「兩個年紀都不小，還有市場，看來人不能只憑外貌來判斷」。不過亦有人認為未必是「出軌」，只是遇事爭執。

這段長1分25秒的「直擊520第一場吵架」影片於社群平台threads及大陸平台小紅書流傳，上傳者留言「不可以只有我看到！單身都可以好快樂」，而畫面寫上「打敗99%的香港人，直擊520第一場吵架。大人世界真的好亂，有老婆還搞三搞四，搞人的老公還和別人搭肩膀擁來擁去，單身狗我看得好開心」。

影片看到，當時天色已黑，1名穿粉色上衣黑色熱褲女子，正大力推撞1名穿黑衣上衣男子，怒吼「叫你老婆下來喔！」。男子伸手阻擋後轉身想走，女子即衝上使出「排雲掌」，把男子推開幾步距離，有白色背心阿伯在旁阻止但不成功。

雙方在通道上來回徘徊，女子怒吼「就是在罵我啦！」。黑衣男子未有理會，快步離開，女子則說「走吧你！不要解釋！明天不要來！什麼都不要來！真是死胡同！」。鏡頭一轉，見到女子接連與白色背心男人及另1名男人攬頸，影片至此結束。

女子與男子爭執期間，拍片者「旁白」表示：「520前夕，有個女人不斷地跟其他男人吵架，說要他們的老婆下來。這一幕精彩，看起來似乎挺好看的。這個女子的語氣看來似乎不太簡單，還和人攬頭攬頸，讓人直覺到這一幕真的是非常搞笑。」。畫面則顯示「其他兩個人漁民得利，似乎今晚派帽成功。」

網友看了影片震驚，「這些關係亂到一塌糊塗」、「兩個年紀都不小，還有市場，看來人不能只憑外貌來判斷」、「這間店每晚都有人大罵，你錄影這個位置每晚都有人聚集」、「這個地方真的是這麼多年來的喧鬧／打鬥熱點」。也有人笑言「年紀不小但仍有市場，對你單身來說是個很大的對比」。

不過亦有人認為未必是「出軌」，只是遇事爭執。

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文章授權轉載自《香港01》