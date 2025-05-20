快訊

鮮花、糖果等祭品鋪滿案發地 40歲婦人家屬招魂…三峽車禍現場哀戚

台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

直擊520出軌現場？她怒吼男子：「叫你老婆下來！」後續震驚全網

香港01／ 撰文：布萊恩
「520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。示意圖／AI生成
「520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。示意圖／AI生成

520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。香港網絡瘋傳1段「直擊520第一場吵架」影片，指疑似直擊男子與女子「出軌吵架」現場，其間女子不斷大力推撞男子，怒吼「叫你老婆下來喔！」、「走吧你！不要下來什麼！」。男子無奈離開後，女子再與另外2名男子「攬頭攬頸」，令拍攝影片者感嘆「大人世界真的好亂」。

影片引來網友嘩然，「這些關係亂到一塌糊塗」、「兩個年紀都不小，還有市場，看來人不能只憑外貌來判斷」。不過亦有人認為未必是「出軌」，只是遇事爭執。

這段長1分25秒的「直擊520第一場吵架」影片於社群平台threads及大陸平台小紅書流傳，上傳者留言「不可以只有我看到！單身都可以好快樂」，而畫面寫上「打敗99%的香港人，直擊520第一場吵架。大人世界真的好亂，有老婆還搞三搞四，搞人的老公還和別人搭肩膀擁來擁去，單身狗我看得好開心」。

影片看到，當時天色已黑，1名穿粉色上衣黑色熱褲女子，正大力推撞1名穿黑衣上衣男子，怒吼「叫你老婆下來喔！」。男子伸手阻擋後轉身想走，女子即衝上使出「排雲掌」，把男子推開幾步距離，有白色背心阿伯在旁阻止但不成功。

雙方在通道上來回徘徊，女子怒吼「就是在罵我啦！」。黑衣男子未有理會，快步離開，女子則說「走吧你！不要解釋！明天不要來！什麼都不要來！真是死胡同！」。鏡頭一轉，見到女子接連與白色背心男人及另1名男人攬頸，影片至此結束。

女子與男子爭執期間，拍片者「旁白」表示：「520前夕，有個女人不斷地跟其他男人吵架，說要他們的老婆下來。這一幕精彩，看起來似乎挺好看的。這個女子的語氣看來似乎不太簡單，還和人攬頭攬頸，讓人直覺到這一幕真的是非常搞笑。」。畫面則顯示「其他兩個人漁民得利，似乎今晚派帽成功。」

網友看了影片震驚，「這些關係亂到一塌糊塗」、「兩個年紀都不小，還有市場，看來人不能只憑外貌來判斷」、「這間店每晚都有人大罵，你錄影這個位置每晚都有人聚集」、「這個地方真的是這麼多年來的喧鬧／打鬥熱點」。也有人笑言「年紀不小但仍有市場，對你單身來說是個很大的對比」。

不過亦有人認為未必是「出軌」，只是遇事爭執。

延伸閱讀：

不滿等候太久 阿伯爆粗口：「你有在工作嗎？」車長霸氣KＯ獲讚

驚！港女「這樣穿」性感遊西區 路人圍拍揭驚人身份：人生初體驗

文章授權轉載自《香港01》

520 香港 單身 出軌

延伸閱讀

Somi憑什麼被封「人間芭比」？從甜美到性感都能駕馭 4個神級魅力圈粉全網

米可白家裡沒大人穿好辣！「掉出大葡萄」網截：可以嗎

高雄男潛入宮廟偷市價10餘萬鯊魚劍 遇宮主返家下場曝

小紅書教中國人藉商務簽來台 陸委會：3道防線避免

相關新聞

直擊520出軌現場？她怒吼男子：「叫你老婆下來！」後續震驚全網

「520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。香港網絡瘋傳1段「直擊520第一場吵架」影片，指疑似直擊男子與女子「出軌吵架」現場，其間女子不斷大力推撞男子，怒吼「叫你老婆下來喔！」、「走吧你！不要下來什麼！」。男子無奈離開後，女子再與另外2名男子「攬頭攬頸」，令拍攝影片者感嘆「大人世界真的好亂」。

九龍巴士App三葉草和尺是什麼意思？網友笑猜：祝你好運 引九巴小編現身解答

相信不少人等巴士時，都會拿出手機查看巴士應用程式的到站訊息，那大家又是否知道九巴應用程式中的三葉草和尺子是什麼意思？有網友近日好奇發問三葉草意思，引來各種爆笑猜測，「駕車會有芫茜賣」、「時間未必準，good luck的意思」、「會有好運加成，下車可以買六合彩」。

大陸廣州女突發腦出血喪失英語能力 術後恢復正常網友歎神奇

陸媒《大河報》報導，廣州一名24歲女子突發腦出血，失去了講英語的能力，但普通話能力和廣東話能力正常，手術後其英語能力恢復正常。 報導指，一名來自廣州的24歲女子在上課時突發腦出血，事後發現自己不會說

中年女子衣內藏2003粒鑽石衛生棉...大陸羅湖闖關 神情驚慌舉止異常被截

中國大陸海關總署19日（周一）稱，近日，羅湖海關在旅檢入境（由香港進入大陸）通道查獲旅客在身穿的衛生棉內走私藏匿鑽石616.43克拉，共計2003粒，案值逾27萬元人民幣（約新台幣108萬元）。 中

大陸四川中三病重男生與全班拍畢業照次日離世 網友：願天堂無病痛

5月17日，大批穿上校服的學生在四川南充儀隴縣總醫院內，拍攝了一張特殊的畢業照。原來，中三某班的一名16歲男同學去年查出腫瘤後休學，身體狀況不太樂觀，學校便為即將初中畢業的他，組織了這場特殊的畢業照拍攝。但令人惋惜的是，他在拍照的次日便離世。

男童跳繩比賽褲子突然掉下 仍堅持完賽奪下亞軍

據央視新聞報導，近日，山東濰坊一名6歲男孩參加跳繩比賽時，褲子意外掉落，但他仍堅持完賽並奪下亞軍。小男孩事後受訪說，「目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。