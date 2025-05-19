九龍巴士App三葉草和尺是什麼意思？網友笑猜：祝你好運 引九巴小編現身解答

相信不少人等巴士時，都會拿出手機查看巴士應用程式的到站訊息，那大家又是否知道九巴應用程式中的三葉草和尺子是什麼意思？有網友近日好奇發問三葉草意思，引來各種爆笑猜測，「駕車會有芫茜賣」、「時間未必準，good luck的意思」、「會有好運加成，下車可以買六合彩」。

貼文引來九巴小編「九巴仔」現身解開謎底，「收返埋大家大膽想法先，塊三葉草是代表這台巴士是太陽能巴士或者電動巴士」。而九巴Threads專頁的帖文亦有解答，尺子代表「巴士載客量資訊」。

「其實呢塊葉係何意思？」有網友於Threads發文上載九巴應用程式截圖，問到底到站訊息時間旁的三葉草是代表什麼。有網友爆笑猜測，「只歡迎素食者乘搭！」、「怕羞草，代表畀I人搭」、「車長姓葉」、「個司機是吃素」、「祝你好運，司機有機會過站」。

網友齊猜九巴App三葉草和尺的意思

有網友就留言分享他早於今年年初已發文問過，「其實把尺同個塊葉是什麼意思」，當時有網友猜測尺子代表「司機的膀胱容量」、「油缸容量」、「把尺是講緊駕車溫度有多高」、「駕駛巴士有幾快，把尺完全是司機的速度」。當時有網友認真解答，「把尺是指車上大約有幾滿，塊葉指車頂裝太陽能板」。

小編九巴仔發文講解符號意思

因應不少市民抱有疑問，九巴小編「九巴仔」去年8月曾發文解答過應用程式的各種符號，指出雙輪椅代表「識別設有雙輪椅位置設計的巴士」、尺子代表「巴士載客量資訊」、三葉草代表「識別太陽能巴士」。

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文章授權轉載自《香港01》