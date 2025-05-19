大陸廣州女突發腦出血喪失英語能力 術後恢復正常網友歎神奇
陸媒《大河報》報導，廣州一名24歲女子突發腦出血，失去了講英語的能力，但普通話能力和廣東話能力正常，手術後其英語能力恢復正常。
報導指，一名來自廣州的24歲女子在上課時突發腦出血，事後發現自己不會說英語，但可以正常使用普通話與粵語，而女子留學1年多，英語本來是很好的。
廣東省人民醫院神經外科主任醫師萬鋒表示，女子大概是突然發病，其發病信號是在腦部左側運動區，出血位置影響了語言功能，手術後該名女子的語言功能便恢復了。
網友留言：
「我英語23分，麻煩把我英語運動區開一下。」
「這挺神奇的。」
「我腦袋也需要做個手術，不然英語一直不好。」
「有個病人外傷以後她居然不能方言，只能塑料普通話了。」
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文章授權轉載自《香港01》
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