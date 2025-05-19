中年女子衣內藏2003粒鑽石衛生棉...大陸羅湖闖關 神情驚慌舉止異常被截

5月17日，大批穿上校服的學生在四川南充儀隴縣總醫院內，拍攝了一張特殊的畢業照。原來，中三某班的一名16歲男同學去年查出腫瘤後休學，身體狀況不太樂觀，學校便為即將初中畢業的他，組織了這場特殊的畢業照拍攝。但令人惋惜的是，他在拍照的次日便離世。

2025-05-19 15:06