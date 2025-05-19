中年女子衣內藏2003粒鑽石衛生棉...大陸羅湖闖關 神情驚慌舉止異常被截
中國大陸海關總署19日（周一）稱，近日，羅湖海關在旅檢入境（由香港進入大陸）通道查獲旅客在身穿的衛生棉內走私藏匿鑽石616.43克拉，共計2003粒，案值逾27萬元人民幣（約新台幣108萬元）。
中國大陸海關總署稱，當日，羅湖海關關員在對入境旅客進行監管時，發現一名中年女性旅客進入海關監管區未向海關申報，且神色緊張、舉止異常。
海關關員隨即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，在該旅客身穿的衛生棉內查獲透明包裝袋2個，包裝袋中各藏匿無色寶石一批。
後經深圳海關工業品檢測中心鑒定，該批無色寶石為合成鑽石戒面。目前，海關已對當事人作立案處理。
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文章授權轉載自《香港01》
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