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中年女子衣內藏2003粒鑽石衛生棉...大陸羅湖闖關 神情驚慌舉止異常被截

香港01／ 撰文：朱加樟
一名中年女性旅客身穿的衛生棉內藏匿鑽石616.43克拉，共計2003粒。（影片截圖）
一名中年女性旅客身穿的衛生棉內藏匿鑽石616.43克拉，共計2003粒。（影片截圖）

中國大陸海關總署19日（周一）稱，近日，羅湖海關在旅檢入境（由香港進入大陸）通道查獲旅客在身穿的衛生棉內走私藏匿鑽石616.43克拉，共計2003粒，案值逾27萬元人民幣（約新台幣108萬元）。

中國大陸海關總署稱，當日，羅湖海關關員在對入境旅客進行監管時，發現一名中年女性旅客進入海關監管區未向海關申報，且神色緊張、舉止異常。

海關關員隨即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，在該旅客身穿的衛生棉內查獲透明包裝袋2個，包裝袋中各藏匿無色寶石一批。

後經深圳海關工業品檢測中心鑒定，該批無色寶石為合成鑽石戒面。目前，海關已對當事人作立案處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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