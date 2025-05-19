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大陸四川中三病重男生與全班拍畢業照次日離世 網友：願天堂無病痛

香港01／ 撰文：林芷瑩
全班同學赴醫院與患病學生拍攝畢業照。（抖音＠yilongquanji）
全班同學赴醫院與患病學生拍攝畢業照。（抖音＠yilongquanji）

5月17日，大批穿上校服的學生在四川南充儀隴縣總醫院內，拍攝了一張特殊的畢業照。原來，中三某班的一名16歲男同學去年查出腫瘤後休學，身體狀況不太樂觀，學校便為即將初中畢業的他，組織了這場特殊的畢業照拍攝。但令人惋惜的是，他在拍照的次日便離世。

5月17日上午，全班同學帶着板凳從學校出發，走路前往約一公里外的醫院。影片顯示，患病的少年戴着氧氣罩、穿上校服躺在病床上，6名男同學將病床推到醫院的廣場。其他同學已排好位置等待，將隊伍正中間的位置留給他。

學校工作人員介紹，是班主任帶領全班同學去醫院探望患病的學生，同時他也表示即將臨近中考，不希望此事引發過大關注，影響到學生們的考前狀態。

在旁拍攝的李先生稱，病床上的男生是其妹妹的同班同學，即將中三畢業，但目前身體狀況不太樂觀，於是學校組織了這場特殊的畢業照拍攝，「對於在場的所有人來說，都是一個難忘的畢業照吧」。

罹病兒父親任先生表示，老師說畢業照是自願參加拍照，但班上60多位同學都來到醫院，作為家長的他很感動，「他們沒有遺忘，也沒有嫌棄我的孩子」 ，自己會留一份珍惜。

許多網友都被這一幕感動，紛紛表示「這是最珍貴的記憶，一個都不能少」「有愛的同學，大愛的老師，為你們點讚，太感動了」「德育最高的一課」「這就是真正的教育意義」「課本裡學不到的一課」。

不過，5月18日，有網友在影片評論區發言稱「今早他（病重男孩）走了」。《九派新聞》報導，罹病兒家人已證實消息，「凌晨4點左右走的，家人接受不了，一直在哭」。

網友看法：

剛才刷到孩子走了，大早晨哭的稀里嘩啦，家長節哀，任同學一路走好

節哀。孩子帶著老師同學父母滿滿的愛走的，一路有愛，不會孤獨。

願天堂沒有病痛

哭的稀里嘩啦，任同學一路走好

寶貝在另一個世界快樂

好珍貴的一張合照，小任應該沒有遺憾了

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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