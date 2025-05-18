男童跳繩比賽褲子突然掉下 仍堅持完賽奪下亞軍
據央視新聞報導，近日，山東濰坊一名6歲男孩參加跳繩比賽時，褲子意外掉落，但他仍堅持完賽並奪下亞軍。小男孩事後受訪說，「目標就是拿獎牌，所以我不會放棄。」小男孩的態度贏得許多網友讚賞。
從影片中可以看到，比賽中男孩的褲子突然掉到了腳底，引起現場觀賽人群關注甚至傳出笑聲，但主持人透過麥克風鼓勵男童：「不要去管別的，只管跳！這是我們的運動員精神，加油！！」男童也果真不受褲子掉了影響，繼續完成比賽。
有網友說，「這強大的心理素質」「這小子行，有股子勁頭有股子精神」「這心態，這定力，將來必成大器」「目標就是拿獎牌，所以我不會放棄。棒棒的！」
還有網友讚嘆，「掉下的褲子竟然沒擋到繩，心態超棒的小朋友。」
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