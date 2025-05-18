窗外有無人機！情侶入住南京高檔飯店遇偷拍怒退房 網友熱議酒店責任

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香港01／ 撰文／許祺安
無人機示意圖。(路透)
無人機示意圖。(路透)

5月16日晚，陳先生（化名）入住南京新街口Ritz Carlton（麗思卡爾頓）酒店55層的套房，晚上9點左右，他發現房間窗外有無人機繞圈拍攝，共貼近他們的窗戶三次。陳先生氣憤退房，酒店則稱願意付4500元（人民幣，約新台幣18,861元）幫陳先生升級房間，但遭到陳先生拒絕。

事件引發大陸網路熱議，有網友認為，無人機可能是在拍風景且酒店難以管制，「不覺得是酒店的問題」、「為什麼不拉上窗簾呢？酒店也太慘了」；亦有許多網友認為大陸無人機需要更好的管制。

陳先生透露，「當時我洗完澡準備去夫子廟走走，我女朋友指向窗外問，那是飛機嗎？」陳先生說，「起初我是不以為然的，直到第二次該無人機直接『貼臉』，貼近玻璃飛，我才覺得不對勁。」

陳先生表示，當飛機第三次從外面靠近酒店房間窗戶時，他舉起手機錄下影片，「我隨即打開了燈，通知了前台，但是再也沒有看見這個無人機了，可能是看我開了燈就跑了，事後感覺，大概率是偷拍。」

飯店經理稱「已經報警」：提供住客免費升級被拒絕

酒店值班經理趕來後報了警。「我當時什麼都不想說了，馬上退房走人。酒店提出升房的費用由他們承擔，大約價值4500元，希望我們繼續住下去，但是我還是婉拒了。」陳先生表示，自己不圖什麼，只是希望住客們都能保護好自己的隱私，必要的時候還是應該拉上窗簾。

航拍業內人士：難以舉證操作者是拍攝風光還是偷拍

一位航拍業內人士透露，按照大陸無人機管理條例，無人機飛行都需要報備，審批後才能飛行，但實際上這個規定很難執行，管理部門也不是很明確。

該人士表示，「現在每一次飛行後台都會有記錄，如果需要的話，公安部門可以調取當時在附近的無人機串號，相應登記的有手機號碼，找到人應該不難。但是要說飛無人機偷拍，取證起來可能會比較困難，除非現場發現，檢查無人機拍攝的內容，不然證據難以固定，很難說操作者是拍攝風光還是進行偷拍。」

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文章授權轉載自《香港01》

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