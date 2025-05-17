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陸男申請改名「周喬治華盛頓」稱比較洋氣 公安局指尚未通過審核

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
本名朱雲飛的男子最初改名是因為名字與同村人同名，於是更名為「朱雀玄武」，後又申請改叫「朱雀玄武敕令」。（圖／取自百度）
本名朱雲飛的男子最初改名是因為名字與同村人同名，於是更名為「朱雀玄武」，後又申請改叫「朱雀玄武敕令」。（圖／取自百度）

大陸湖南郴州1名男子近日稱申請改名為「周喬治華盛頓」 ，他告訴媒體對新名字很滿意，認為這個名字比較「洋氣」。但郴州市公安局回應，「周喬治華盛頓」尚未通過審核程序。

綜合陸媒報導，這名男子出生於2001年，原本的名字是朱雲飛。從2024年5月起，他陸續更名為「朱雀玄武」與「朱雀玄武敕令」。

該男子最初改名是因為原本的名字與同村人同名，於是更名為「朱雀玄武」。今年1月，他又改為「朱雀玄武敕令」，但後來他又提出改名申請，理由是「朱雀玄武敕令」具有一定的社會知名度，存在敏感性，容易引發公眾誤解。

今年4月16日，他申請要改名為「周天紫薇大帝」，但未獲批准，4月26日，他再次申請更名為「朱咸寧」。

4月27日，他又嘗試將姓名更改為長達48字的「周天太上開天執符御歷含真體道金闕雲宮九穹御歷萬道無為大通明殿昊天金闕至尊玉皇赦罪大天尊玄穹高上帝」，但被公安機關駁回。隨後，他提交「周黃帝武則天」的改名申請，並稱這是最後一次更名申請。

這名男子15日受訪時說，若未來遇到更滿意的名字，仍可能再次申請改名。他強調，改名並非為博取關注，「我既沒有直播的打算，也沒有成為網紅的想法。」

陸媒指出，目前大陸法律法規雖未明確改名時間間隔，但實際申請時公安機關會審查改名必要性，無充分理由可能會被拒絕。而且改名後要及時更新各類相關證件及帳戶資料，保留相關證明文件，避免糾紛。

大陸類似的改名爭議並非個案，此前，曾有家長為孩子取名「王者榮耀」、「謝祖隆恩」等引發熱議，甚至有人的名字因使用生僻字，導致生活不便。

名字

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