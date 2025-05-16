驚悚畫面曝光！陸流浪狗頭部遭「兩箭刺穿」 善心民眾急籌錢救援

廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，畫面駭人，引發內地社會愛狗人士關注。5月11日，當地市民艾先生在番禺區大龍街道沙涌村發現這隻受傷流浪狗，並與伴侶合力將牠送醫救治，目前當地派出所已介入調查此案。

綜合《極目新聞》與《內蒙古晨報》等內媒報道，當天下午，艾先生與伴侶在一家菜店附近見到這隻小狗，其頭上插有兩支箭矢，其中一支已貫穿頭部，箭頭裸露在外，另一支則插在後腦處。兩人將情況上傳至網絡後，在網民建議下以籠子成功誘捕小狗，並驅車送往寵物醫院接受治療。

小狗當晚即完成檢查與手術，箭矢順利取出，所幸未傷及頭骨。艾先生向媒體表示，所幸小狗的頭骨沒被傷到，並指當晚即有上百名網民自發組成眾籌群組，共同分擔手術與後續治療費用，目前費用已籌齊。艾先生稱，已經有群友報警，希望找出罪魁禍首。

根據報道，目前已有數百人參與籌款救治，小狗目前的醫療費用為人民幣3300元，手術成效良好，現在已經開始喝水吃糧，但尾巴一直夾著，還是處於驚嚇狀態，目前仍需留院觀察，希望後面牠能找個好人家。報道亦提到，記者在寵物醫院探望小狗時，小狗情緒已稍微穩定，額頭有一道2至3公分長的傷口，另一處傷口長度約為1公分，兩處間距約5公分。

《中國新聞周刊》5月15日報道稱，目前當地派出所已介入調查此案。寵物醫院則表示，小狗目前情況穩定，但精神仍緊張且怕人，未來仍需觀察與照護。

廣州一隻流浪小狗頭部被兩支箭矢穿刺，畫面駭人。圖／搜狐千里眼影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》